ایران در کشتی فرنگی و آزاد قهرمان تیمی شد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، پرونده رقابت‌های کشتی در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) با برگزاری مبارزات نهایی کشتی آزاد بسته شد.

در این روز از مسابقات، کشتی آزاد ایران صاحب یک مدال طلا، ۳ مدال نقره و یک مدال برنز شد. بر این اساس محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم طلا گرفت. کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم و محمد قمر پور در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند. عرفان ستاری هم در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

حسین نوری دیگر آزادکار ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بود که از دستیابی به مدال وزن ۸۶ کیلوگرم بازماند.

در کشتی فرنگی هم ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز از آن کاروان ایران شد. در این بخش میثم دزفولی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. ضمن اینکه صادق ابوالوفایی دروزن ۶۰ کیلوگرم، محمد زراعت پیشه در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز اوزان خود دست یافتند.

بدین ترتیب کشتی فرنگی و آزاد ایران به ترتیب با مجموع ۶ و ۵ مدال عنوان قهرمانی بخش تیمی را به خود اختصاص دادند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.