عرفان ستاری: در آینده رنگ مدالم را بهتر خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، عرفان ستاری پس از کسب مدال برنز وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان ژاپن گفت: خدا را شکر میکنم که توانستم با پیروزی در مبارزه ردهبندی و کسب مدال برنز نتیجهای درخور شأن ایران بهدست بیاورم. مبارزه پایانی بسیار مهم بود و تمام تلاشم را گذاشتم تا دست خالی از مسابقات خارج نشوم.
وی افزود: قبل از رسیدن به دیدار ردهبندی رقابتهای سختی را پشت سر گذاشتم. در نخستین مبارزهام مقابل کشتیگیر روس با نتیجه ۱۶ بر ۶ پیروز شدم ولی در مبارزه بعدی مقابل حریف هندی که سابقه قهرمانی المپیک را هم دارد با نتیجه ۷ بر یک شکست خوردم. همان شکست باعث شد امروز با انگیزه بیشتری برای کسب مدال وارد میدان شوم.
ستاری ادامه داد: در دیدار ردهبندی میدانستم که کشتیگیر قزاقستان حریف سختی است ولی برای رسیدن به مدال برنز همه توانم را بهکار گرفتم. خوشبختانه برنامهای که با کادر فنی داشتیم بهخوبی اجرا شد و این پیروزی ۷ بر صفر حاصل همان تلاشهاست.
وی تأکید کرد: مدال برنز برای من ارزش زیادی دارد چون نتیجه روزها تمرین، اردوهای فشرده و فداکاریهای فراوان است. البته میدانم که میتوانستم بهتر ظاهر شوم ولی همین موفقیت انگیزهای است برای اینکه در دورههای آینده با قدرت بیشتری بازگردم.
ستاری در پایان گفت: از مردم ایران و خانوادهام که همیشه پشتیبان من بودند تشکر میکنم. امیدوارم توانسته باشم با این مدال سهم کوچکی در شادی مردم و موفقیت کاروان ایران داشته باشم و در آینده رنگ مدالم را بهتر کنم.
