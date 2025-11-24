  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

عرفان ستاری: در آینده رنگ مدالم را بهتر خواهم کرد

دارنده مدال برنز رقابت های کشتی المپیک ناشنوایان گفت: تمام تلاشم را خواهم کرد که رنگ مدالم را در رویدادهای آینده بهتر کنم.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، عرفان ستاری پس از کسب مدال برنز وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان ژاپن گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم با پیروزی در مبارزه رده‌بندی و کسب مدال برنز نتیجه‌ای درخور شأن ایران به‌دست بیاورم. مبارزه پایانی بسیار مهم بود و تمام تلاشم را گذاشتم تا دست خالی از مسابقات خارج نشوم.

وی افزود: قبل از رسیدن به دیدار رده‌بندی رقابت‌های سختی را پشت سر گذاشتم. در نخستین مبارزه‌ام مقابل کشتی‌گیر روس با نتیجه ۱۶ بر ۶ پیروز شدم ولی در مبارزه بعدی مقابل حریف هندی که سابقه قهرمانی المپیک را هم دارد با نتیجه ۷ بر یک شکست خوردم. همان شکست باعث شد امروز با انگیزه بیشتری برای کسب مدال وارد میدان شوم.

ستاری ادامه داد: در دیدار رده‌بندی می‌دانستم که کشتی‌گیر قزاقستان حریف سختی است ولی برای رسیدن به مدال برنز همه توانم را به‌کار گرفتم. خوشبختانه برنامه‌ای که با کادر فنی داشتیم به‌خوبی اجرا شد و این پیروزی ۷ بر صفر حاصل همان تلاش‌هاست.

وی تأکید کرد: مدال برنز برای من ارزش زیادی دارد چون نتیجه روزها تمرین، اردوهای فشرده و فداکاری‌های فراوان است. البته می‌دانم که می‌توانستم بهتر ظاهر شوم ولی همین موفقیت انگیزه‌ای است برای این‌که در دوره‌های آینده با قدرت بیشتری بازگردم.

ستاری در پایان گفت: از مردم ایران و خانواده‌ام که همیشه پشتیبان من بودند تشکر می‌کنم. امیدوارم توانسته باشم با این مدال سهم کوچکی در شادی مردم و موفقیت کاروان ایران داشته باشم و در آینده رنگ مدالم را بهتر کنم.

زینب حاجی حسینی

