ادامه مدال آوری کشتی آزاد با نایب قهرمانی کیوان رستم آبادی 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فینال وزن ۶۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میان کیوان رستم آبادی و حریفی از قزاقستان برگزار شد.
آزادکار کشورمان در این مبارزه ۲ بر یک پیش افتاد اما در ثانیههای پایانی، مبارزه را ۳ به ۲ واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.
رستم آبادی روز گذشته در اولین مبارزه مقابل حریفی از اوکراین ۶ بر ۴ پیروز شد. دومین مبارزه او برابر حریفی از ترکیه برگزار شد. رستم آبادی در یک مبارزه نفس گیر به برتری ۱۱ بر ۸ در این مبارزه دست یافت و در ادامه هم قرقیزستان را در سومین مبارزه خود با نتیجه ۱۳ بر ۵ شکست داد و فینالیست شد.
با مدال نقره رستم آبادی، مجموع مدالهای کاروان ایران به ۲۵ رسید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
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