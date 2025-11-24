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۳ آذر ۱۴۰۴، ۶:۳۵

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

ادامه مدال آوری کشتی آزاد با نایب قهرمانی کیوان رستم آبادی 

ادامه مدال آوری کشتی آزاد با نایب قهرمانی کیوان رستم آبادی 

مدال نقره وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد در بازی های المپیک ناشنوایان به کیوان رستم آبادی اختصاص یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فینال وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میان کیوان رستم آبادی و حریفی از قزاقستان برگزار شد.

آزادکار کشورمان در این مبارزه ۲ بر یک پیش افتاد اما در ثانیه‌های پایانی، مبارزه را ۳ به ۲ واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

رستم آبادی روز گذشته در اولین مبارزه مقابل حریفی از اوکراین ۶ بر ۴ پیروز شد. دومین مبارزه او برابر حریفی از ترکیه برگزار شد. رستم آبادی در یک مبارزه نفس گیر به برتری ۱۱ بر ۸ در این مبارزه دست یافت و در ادامه هم قرقیزستان را در سومین مبارزه خود با نتیجه ۱۳ بر ۵ شکست داد و فینالیست شد.

با مدال نقره رستم آبادی، مجموع مدال‌های کاروان ایران به ۲۵ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6666405

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