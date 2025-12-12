  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

مرزبانان لطف‌آباد خراسان رضوی بانوی سالمند را از مرگ حتمی نجات دادند

مشهد- مرزبانان مرکز گروهان مرزی لطف‌آباد، در عملیاتی فوری و انسان دوستانه، جان بانوی سالمندی را که در ساعات پایانی شب دچار عارضه شدید تنگی نفس شده بود، نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، شب گذشته در اقدامی سریع و قهرمانانه، مرزبانان مرکز گروهان مرزی لطف‌آباد جان یک شهروند سالمند را از مرگ نجات دادند.

بر اساس گزارش دریافتی، ساعت یک بامداد، خانواده‌ی یک بانوی سالمند اهل شهر لطف‌آباد، پس از مواجهه با عارضه شدید تنفسی وی و عدم دسترسی به خدمات امدادی در آن ساعت، در حالی که امید خود را از دست داده بودند، به نزدیک‌ترین پایگاه امن یعنی مرکز گروهان مرزی لطف‌آباد مراجعه و درخواست کمک فوری کردند.

مرزبانان حاضر در گروهان، بلافاصله و بدون درنگ، با تجهیزات پزشکی اولیه و کپسول اکسیژن خود را به منزل بیمار رساندند. با انجام اقدامات اولیه و امدادرسانی تخصصی در محل، حال بیمار پایدار شد و از خطر مرگ حتمی نجات یافت.

در ادامه این رویداد انسانی، سرهنگ جواد حسین‌زاده، فرمانده هنگ مرزی درگز، صبح جمعه با حضور در منزل این بانوی سالمند از وی عیادت کرد.

وی در این دیدار ضمن جویا شدن از حال ایشان و آرزوی بهبودی سریع، خطاب به خانواده‌ی بیمار و مردم منطقه تأکید کرد: ما مرزبانان، خدمتگزاران شما مرزنشینان هستیم. امنیت و سلامت شما، آرامش و افتخار ماست. این یگان، علاوه بر حفاظت از جغرافیای میهن، همواره آماده‌ی پشتیبانی و کمک‌رسانی به هموطنان عزیز در این خطه است. این مأموریت، فراتر از وظیفه، یک تکلیف انسانی و شرعی برای ماست.

    • جعفری IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مرزبانان عزیزامیدوارم به خداوند همیشه درپناه خدازندگی کنیدخداخیرتون بدهد دلیرمردان ایران زمین افتخار مایید بینهایت بادیدن این خبر خوشحال شدم ؟؟؟؟لعنت مرگ بردشمنان خارجی داخلیه این مرزوبوم خدانگهدار

