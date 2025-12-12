به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، شب گذشته در اقدامی سریع و قهرمانانه، مرزبانان مرکز گروهان مرزی لطف‌آباد جان یک شهروند سالمند را از مرگ نجات دادند.

بر اساس گزارش دریافتی، ساعت یک بامداد، خانواده‌ی یک بانوی سالمند اهل شهر لطف‌آباد، پس از مواجهه با عارضه شدید تنفسی وی و عدم دسترسی به خدمات امدادی در آن ساعت، در حالی که امید خود را از دست داده بودند، به نزدیک‌ترین پایگاه امن یعنی مرکز گروهان مرزی لطف‌آباد مراجعه و درخواست کمک فوری کردند.

مرزبانان حاضر در گروهان، بلافاصله و بدون درنگ، با تجهیزات پزشکی اولیه و کپسول اکسیژن خود را به منزل بیمار رساندند. با انجام اقدامات اولیه و امدادرسانی تخصصی در محل، حال بیمار پایدار شد و از خطر مرگ حتمی نجات یافت.

در ادامه این رویداد انسانی، سرهنگ جواد حسین‌زاده، فرمانده هنگ مرزی درگز، صبح جمعه با حضور در منزل این بانوی سالمند از وی عیادت کرد.

وی در این دیدار ضمن جویا شدن از حال ایشان و آرزوی بهبودی سریع، خطاب به خانواده‌ی بیمار و مردم منطقه تأکید کرد: ما مرزبانان، خدمتگزاران شما مرزنشینان هستیم. امنیت و سلامت شما، آرامش و افتخار ماست. این یگان، علاوه بر حفاظت از جغرافیای میهن، همواره آماده‌ی پشتیبانی و کمک‌رسانی به هموطنان عزیز در این خطه است. این مأموریت، فراتر از وظیفه، یک تکلیف انسانی و شرعی برای ماست.