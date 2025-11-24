  1. جامعه
  2. انتظامی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

احتمال یک‌طرفه شدن محورهای شمالی در صورت تداوم ترافیک سنگین

جانشین پلیس راه با تسلیت به مناسبت ایام شهادت، از ترافیک بسیار سنگین و پرحجم در بخش قابل‌توجهی از محورهای مواصلاتی کشور خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه با تسلیت به مناسبت ایام شهادت، از ترافیک بسیار سنگین و پرحجم در بخش قابل‌توجهی از محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: از ساعات ابتدایی صبح امروز، اغلب استان‌های کشور به‌ویژه خروجی‌های تهران به سمت محورهای شمالی و مقاصد زیارتی با ازدحام ترافیکی قابل‌توجهی مواجه شده‌اند.

به گفته جانشین پلیس راه، در محور چالوس به‌ویژه در محدوده‌های پلنگوله و سیاه‌بیشه ترافیک سنگین به‌صورت مقطعی گزارش شده و در صورت تداوم این وضعیت، احتمال اجرای محدودیت یک‌طرفه (جنوب به شمال) وجود دارد.

سرهنگ محبی افزود: در محور هراز نیز همین شرایط برقرار است و در صورت افزایش حجم تردد، مسیر جنوب به شمال به‌طور مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

وی همچنین از ترافیک پرحجم رفت‌وبرگشت در آزادراه قزوین، رشت، محدوده رودبار و منجیل خبر داد و گفت: پلیس راه همه محورها را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

جانشین پلیس راه با تأکید بر اینکه به‌دلیل تعطیلات پایان هفته و احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به‌خاطر آلودگی هوا، حجم قابل‌توجهی از شهروندان تهرانی امروز در حال خروج از شهر هستند، توضیح داد: شرایط امروز با روزهای معمول پایان تعطیلات فرق دارد. اکنون هم موج رفت را داریم و هم موج بازگشت، اما رصد میدانی پلیس نشان می‌دهد خروجی‌های تهران شلوغ‌تر از مسیرهای ورودی هستند و همین مسئله، الگوی تردد امروز را کاملاً تغییر داده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست در این شرایط سنگین ترافیکی، رعایت دقیق قوانین را در اولویت قرار دهند و از هرگونه تخلف حادثه‌ساز به‌ویژه سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ که همچنان از مهم‌ترین دلایل تصادفات مرگبار جاده‌ای است، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: همراهی رانندگان با قوانین، تضمین‌کننده یک سفر ایمن است. امیدواریم همه هموطنان صحیح و سالم به مقصد برسند.

