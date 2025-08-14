ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز؛ هشدار پلیس به رانندگان

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به موج بازگشت زائران اربعین و همزمانی با اوج سفرهای تابستانی، محورهای منتهی به شمال کشور از روز گذشته، با بار ترافیکی سنگین و پرحجم مواجه شدهاند.
محبی گفت: محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از ساعت ۱۹ روز گذشته به صورت یکطرفه از جنوب به شمال درآمده بود، تا ساعت ۴ بامداد امروز نیز یکطرفه باقی ماند، اما با این حال ترافیک سنگینی همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، ترافیک مقطعی و سنگین هماکنون در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال بهویژه در محدودههای پل زنگوله، سیاهبیشه و قبل از تونل ۱۸ گزارش شده است.
هراز هم شلوغ شد
سرهنگ محبی افزود: با توجه به یکطرفه شدن چالوس در شب گذشته، محور هراز در هر ۲ سمت رفت و برگشت، پرحجم و پرترافیک بوده و شرایط عبور و مرور با کندی همراه است.
باران، مه غلیظ و کاهش دید در محورهای شمالی
جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین با اشاره به شرایط ناپایدار جوی در جادههای شمالی گفت: در بسیاری از محورهای منتهی به شمال کشور، بهویژه در مناطق کوهستانی، شاهد بارش باران و مه غلیظ هستیم که موجب کاهش دید افقی رانندگان شده است.
هشدار جدی به رانندگان؛ فاصله طولی و چراغ روشن فراموش نشود
سرهنگ محبی تأکید کرد: از رانندگان درخواست داریم ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، فاصله طولی مناسب را حفظ کرده و حتماً با چراغهای روشن در این شرایط جوی حرکت کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
