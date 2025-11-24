https://mehrnews.com/x39GBR ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲ کد خبر 6666589 استانها بوشهر استانها بوشهر ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲ تشییع شهدای گمنام در بوشهر بوشهر - مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در بوشهر با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد. دریافت 12 MB کد خبر 6666589 کپی شد مطالب مرتبط برپایی نمایشگاه «بیت الزهرا (س)» به مناسبت ایام فاطمیه در گناوه مراسم عزاداری فاطمیه در بوشهر وداع باشکوه مردم ارومیه با شهدای گمنام؛تشییع پیکر ۶شهید با عزای فاطمی اجرای سرود مرثیه مسمار در اجتماع فاطمیون آبپخش فرمانده سپاه دیر: شهید گمنام مظهر پاسداری از ارزشهای انقلاب است سینهزنی سنتی در بوشهر برچسبها بوشهر شهید گمنام شهدای گمنام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
نظر شما