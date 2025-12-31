به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، در مراسم تکریم از پدران شهدای قرچک با اشاره به جایگاه والای پدران شهدا گفت: اگر شهید قهرمان میدان است، خانواده‌اش قهرمان صبرند، و در میان آنان، پدران شهدا اسطوره‌های خاموش‌اند. پدری که فرزندش را با دست خود به راه خدا می‌فرستد، از جان گذشته‌تر از آن است که دیده شود.

وی همچنین با بیان عظمت امام جواد (ع) و حضرت علی (ع) و نقش تاریخی آنان در هدایت جامعه افزود: شهدا زنده‌ترین حقایق تاریخ‌اند و هیچ امنیت و اقتداری بدون خون آنان پایدار نخواهد بود. پدران شهید ستون‌های نامرئی جامعه‌اند که اگر فرو بریزند، سقف انسانیت فرو می‌ریزد.

اسماعیلی تاکید کرد: پدر، ستون خانه و سایه‌سار امنیت است؛ مردی که شاید کمتر دیده شود، اما بار خانواده، آینده و ایمان را بر دوش می‌کشد و ایستادگی او، تربیت عملی نسل‌هاست.

این مراسم در سالروز ولادت حضرت علی (ع) برگزار شد و ضمن قدردانی از پدران شهدا، یاد و نام شهدا گرامی داشته شد.