ساختمان تاریخی شهربانی بابلسر مرمت شود

بابلسر - دادستان عمومی و انقلاب بابلسر با تأکید بر ضرورت فوری مرمت و بازسازی ساختمان تاریخی شهربانی گفت: هرگونه ترک فعل دستگاه های مسئول پیگیری قضایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شیرانی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت ناپایدار این بنای ارزشمند اظهار کرد: ساختمان تاریخی شهربانی بابلسر، یکی از آثار واجد ارزش معماری، هویتی و تاریخی شهرستان و در زمره اموال فرهنگی است که متأسفانه دچار آسیب جدی شده است. از آنجا که صیانت از میراث فرهنگی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه از تکالیف قانونی دادستانی است، نسبت به این موضوع ورود کرده‌ایم.

وی افزود: مرمت آثار تاریخی یک ضرورت فوری است و دستگاه‌ها مکلف هستند اقدامات مؤثر و به‌موقع در این خصوص انجام دهند.

شیرانی ادامه داد: بر همین اساس، با توجه به گزارش‌های واصله، بازدیدهای میدانی، شکایات متعدد مردمی و وضعیت نگران‌کننده این بنای تاریخی، طی نامه‌ای رسمی به تمامی دستگاه‌های مسئول تأکید شد که روند مرمت و حفاظت از این اثر باید بدون هیچ‌گونه مسامحه، اطاله و تأخیر انجام شود و هرگونه ترک فعل یا کوتاهی در این خصوص قابل پذیرش نیست.

دادستان بابلسر با اشاره به پیامدهای تأخیر در مرمت این سازه تصریح کرد: عدم اقدام مؤثر در خصوص احیا و تثبیت بنا موجب تشدید فرسایش و افزایش نگرانی در میان شهروندان، فعالان اجتماعی و مسئولان محلی شده و نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.

شیرانی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط و تفاهمات پیشین، بخشی از مسئولیت و تعهدات مربوط به حفاظت و مرمت بنا برعهده بانک‌سپه است که طی نامه‌ای رسمی، وظایف و الزامات قانونی نیز ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر پیامدهای حقوقی و قانونی هرگونه کوتاهی گفت: هرگونه تأخیر یا ترک فعل در این حوزه، طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، موجب مسئولیت اداری و قانونی خواهد بود.

شیرانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این اثر تاریخی و حساسیت موجود در جامعه، دادستانی بابلسر موضوع را تا رفع کامل مخاطرات و حصول نتیجه به صورت مستمر مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد داد.

