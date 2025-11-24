به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج کارکنان و ادارات، به عنوان بازوان اجرایی نظام در لایههای مختلف حاکمیت، نقشی تعیینکننده در پاسداری از آرمانهای انقلاب و تحقق دولت اسلامی دارد.
مسئول سازمان بسیج کارمندان استان اضافه کرد: کارمندان بسیجی، با التزام عملی به نظام اسلامی و حرکت در مسیر گفتمان جهادی، پیشگام شفافیت، سلامت اداری، سادهزیستی، تحول اداری، عدالتخواهی و خدمت بیمنت به مردم هستند.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن یادآور شد: بسیج ادارات با روحیه کار جهادی، عالمانه، متعهدانه، هوشمندانه و روشنگرانه سدّی محکم در برابر نفوذ، انحراف و تخریبگری دشمنان انقلاب اسلامی است و حضور باصلابت این نیروهای مؤمن و متعهد، ضامن پیشبرد سیاستها، حفظ امنیت روانی جامعه و افزایش بهرهوری نظام اداری کشور و کمک به دولتها در نظام اسلامی است.
سرهنگ رضایی با اشاره رهنمودهای ولیّ امر مسلمین خاطرنشان کرد: بسیج ادارات با ترویج معنویت، اخلاقمداری و فرهنگ مقاومت، خود را متعهد میداند که در عرصههای خدمترسانی، تحول اداری، ارتقای رضایت مردمی، مقابله با فساد و کمک به خدمتگزاران در دولت برای موفقیت بیشتر در برنامه ریزی خدمت به مردم همچنان پرچمدار باشد و در کنار مردم و دولت، با ایمان راسخ و اراده مستحکم، تا تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی و ساخت ایرانی قوی محکم و استوار بماند.
