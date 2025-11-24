  1. استانها
رضایی:بسیج ادارات نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از آرمان‌های انقلاب دارد

بوشهر- مسئول بسیج ادارات استان بوشهر گفت: بسیج کارکنان و ادارات، به عنوان بازوان اجرایی نظام در لایه‌های مختلف حاکمیت، نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از آرمان‌های انقلاب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج کارکنان و ادارات، به عنوان بازوان اجرایی نظام در لایه‌های مختلف حاکمیت، نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و تحقق دولت اسلامی دارد.

مسئول سازمان بسیج کارمندان استان اضافه کرد: کارمندان بسیجی، با التزام عملی به نظام اسلامی و حرکت در مسیر گفتمان جهادی، پیشگام شفافیت، سلامت اداری، ساده‌زیستی، تحول اداری، عدالت‌خواهی و خدمت بی‌منت به مردم هستند.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن یادآور شد: بسیج ادارات با روحیه کار جهادی، عالمانه، متعهدانه، هوشمندانه و روشنگرانه سدّی محکم در برابر نفوذ، انحراف و تخریب‌گری دشمنان انقلاب اسلامی است و حضور باصلابت این نیروهای مؤمن و متعهد، ضامن پیشبرد سیاست‌ها، حفظ امنیت روانی جامعه و افزایش بهره‌وری نظام اداری کشور و کمک به دولت‌ها در نظام اسلامی است.

سرهنگ رضایی با اشاره رهنمودهای ولیّ امر مسلمین خاطرنشان کرد: بسیج ادارات با ترویج معنویت، اخلاق‌مداری و فرهنگ مقاومت، خود را متعهد می‌داند که در عرصه‌های خدمت‌رسانی، تحول اداری، ارتقای رضایت مردمی، مقابله با فساد و کمک به خدمتگزاران در دولت برای موفقیت بیشتر در برنامه ریزی خدمت به مردم همچنان پرچمدار باشد و در کنار مردم و دولت، با ایمان راسخ و اراده مستحکم، تا تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی و ساخت ایرانی قوی محکم و استوار بماند.

