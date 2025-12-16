به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی سه شنبه شب در جمع مسئولان حوزههای بسیج ادارات و کارمندان شهرستانهای استان بوشهر گفت: امروز جهاد تبیین در راستای امیدآفرینی و بیان خدمات نظام اسلامی در تقابل با جنگ ترکیبی دشمن، به فرموده رهبر حکیم انقلاب وظیفهای اساسی است که باید مجاهدانه و عالمانه در این عرصه نقش خود را بخوبی ایفا کنیم.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه استان بوشهر گفت: بسیج تقویت کننده حرکتهای جهادی در خدمت به مردم است و خود را وابسته به هیچ جریان سیاسی نمیداند برای همین در تمام دولتهای جمهوری اسلامی تلاش میکند که آن دولت در خدمت به مردم و پیشبرد اهداف خدمتگزاری به ملت موفق باشد.
وی افزود: در همین راستا بسیج ادارات و کارمندان نقش خود را در پیشبرد این هدفها ایفا میکند لذا از همین ظرفیتهای فعلی و موجود برای کمک به افزایش برنامه ریزی جهت حرکتهای جهادی خدمت رسانی به مردم باید استفاده کرد.
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه استان بوشهر در ادامه با اشاره به ضرورت فعالتر شدن هیئتهای اندیشه ورزی گفت: هیئتهای اندیشه ورزی را با موضوع بررسی علمی و کارشناسی مشکلات هر شهرستان فعال کنید و راهکارهای مناسب و عملیاتی را با توجه به ظرفیتهای موجود احصاء و در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهید.
وی بیان کرد: قطعاً با ظرفیتهای موجود میشود و میتوان بخش عمدهای از راهکارها برای حل برخی مشکلات مهم را به صورت بومی احصا کرد و در اختیار مسئولین محترم گذاشت در این زمینهها نگاه علمی و عالمانه همراه با رفتار جهادی میتواند حل کننده بخشی از موضوعات باشد.
سرهنگ رضایی در پایان گفت: از هر تریبونی برای بیان خدمات دولتها استفاده کنید، دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است، جمهوری اسلامی در حال حرکت به جلو است اگر چه مشکلاتی مثل همه کشورها وجود دارد ولی حرکت ادامه دارد باقدرت و بدون لکنت زبان پیشرفتها را بگوییم تا در مقابل جبهه و خط تحریف دشمن سنگری به نام حرکت به سمت تمدن نوین ایران اسلامی را نشان دهیم.
در این نشست موضوعات مختلف کاری با حضور کارشناسان مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
