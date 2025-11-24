  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

سردار فدا: رهبری و وحدت ملی جنگ اخیر را بی‌اثر کرد

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان گفت: هوشیاری مردم، آمادگی نیروهای مسلح و رهبری هوشمندانه رهبر انقلاب، تلاش دشمن برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی را با شکست روبه‌رو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه استان اصفهان شامگاه دوشنبه در همایش «اقتدار» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و شهدای حماسه ۲۵ آبان اصفهان، از خدمات چهار دهه‌ای نیروهای بسیجی تجلیل کرد و گفت: بسیاری از نیروهای بسیجی بدون آن‌که نام و نشانی از آنان دیده شود، در سخت‌ترین شرایط بار امنیت، خدمت و پشتیبانی از مردم را بر دوش دارند و باید از این مجاهدت‌های بی‌ادعا قدردانی شود.

وی در ادامه، با تحلیل تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه دشمن علیه زیرساخت‌های کشور، اظهار کرد: مردم اصفهان در روزهای سخت تهدید با صلابت ایستادند و این روحیه، تداوم همان فرهنگ دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه اصفهان با بیان اینکه محاسبات دشمن درباره جامعه ایران اشتباه بوده است، افزود: آنها تصور می‌کردند فشارهای اقتصادی و حوادث ۱۴۰۱ موجب فاصله مردم از انقلاب شده است؛ اما نخستین گروهی که پای کار آمد، مردم بودند و همین حضور، طرح دشمن را بر هم زد.

وی هدایت‌های رهبر معظم انقلاب را محور بازگشت آرامش و انسجام ملی دانست و تصریح کرد: در ساعات ابتدایی تهدید، دشمن گمان می‌کرد با حمله گسترده کشور را دچار سردرگمی می‌کند، اما هدایت‌های قاطع رهبر انقلاب و آمادگی نیروهای مسلح، شرایط را به‌سرعت تغییر داد.

سردار فدا با اشاره به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی تأکید کرد: ایران تنها کشوری است که توان پاسخ‌دهی مستقیم به رژیم صهیونیستی دارد و توان موشکی و دفاعی کشور در این عرصه آشکار شد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دوقطبی، انسجام داخلی را هدف قرار دهد، هشدار داد: هر صدایی که میان مردم، قوا، نیروهای مسلح یا دستگاه‌ها شکاف ایجاد کند، در حقیقت بلندگوی دشمن است. امروز بیش از هر زمان به وحدت و حضور فعال مردم نیاز داریم.

فرمانده سپاه استان در بخش دیگری از سخنان خود بر راهبرد «محل‌محوری و مسجدمحوری» در مدیریت بحران‌ها تأکید کرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های محلی از پزشک و امدادگر گرفته تا خیران و متخصصان، موجب می‌شود در شرایط اضطراری سریع‌تر و مؤثرتر عمل کنیم. پایگاه‌های بسیج باید محور و حلقه اتصال این ظرفیت‌ها باشند.

سردار فدا نقش ایمان، فرهنگ مقاومت و پیوند مردم با نظام را کلید عبور از تهدیدات دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که مردم سرنوشت دفاع مقدس را رقم زدند، امروز نیز پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار کشور حضور مردم و باورهای ریشه‌دار دینی و انقلابی آنان است.

