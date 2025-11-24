به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه استان اصفهان شامگاه دوشنبه در همایش «اقتدار» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و شهدای حماسه ۲۵ آبان اصفهان، از خدمات چهار دههای نیروهای بسیجی تجلیل کرد و گفت: بسیاری از نیروهای بسیجی بدون آنکه نام و نشانی از آنان دیده شود، در سختترین شرایط بار امنیت، خدمت و پشتیبانی از مردم را بر دوش دارند و باید از این مجاهدتهای بیادعا قدردانی شود.
وی در ادامه، با تحلیل تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه دشمن علیه زیرساختهای کشور، اظهار کرد: مردم اصفهان در روزهای سخت تهدید با صلابت ایستادند و این روحیه، تداوم همان فرهنگ دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه اصفهان با بیان اینکه محاسبات دشمن درباره جامعه ایران اشتباه بوده است، افزود: آنها تصور میکردند فشارهای اقتصادی و حوادث ۱۴۰۱ موجب فاصله مردم از انقلاب شده است؛ اما نخستین گروهی که پای کار آمد، مردم بودند و همین حضور، طرح دشمن را بر هم زد.
وی هدایتهای رهبر معظم انقلاب را محور بازگشت آرامش و انسجام ملی دانست و تصریح کرد: در ساعات ابتدایی تهدید، دشمن گمان میکرد با حمله گسترده کشور را دچار سردرگمی میکند، اما هدایتهای قاطع رهبر انقلاب و آمادگی نیروهای مسلح، شرایط را بهسرعت تغییر داد.
سردار فدا با اشاره به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی تأکید کرد: ایران تنها کشوری است که توان پاسخدهی مستقیم به رژیم صهیونیستی دارد و توان موشکی و دفاعی کشور در این عرصه آشکار شد.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند با ایجاد دوقطبی، انسجام داخلی را هدف قرار دهد، هشدار داد: هر صدایی که میان مردم، قوا، نیروهای مسلح یا دستگاهها شکاف ایجاد کند، در حقیقت بلندگوی دشمن است. امروز بیش از هر زمان به وحدت و حضور فعال مردم نیاز داریم.
فرمانده سپاه استان در بخش دیگری از سخنان خود بر راهبرد «محلمحوری و مسجدمحوری» در مدیریت بحرانها تأکید کرد و گفت: شناسایی ظرفیتهای محلی از پزشک و امدادگر گرفته تا خیران و متخصصان، موجب میشود در شرایط اضطراری سریعتر و مؤثرتر عمل کنیم. پایگاههای بسیج باید محور و حلقه اتصال این ظرفیتها باشند.
سردار فدا نقش ایمان، فرهنگ مقاومت و پیوند مردم با نظام را کلید عبور از تهدیدات دانست و تأکید کرد: همانگونه که مردم سرنوشت دفاع مقدس را رقم زدند، امروز نیز پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار کشور حضور مردم و باورهای ریشهدار دینی و انقلابی آنان است.
