طباطبایی: قاتل پیرزن ۷۰ ساله در شهرستان تفت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال الدین طباطبایی گفت: زنی ۷۰ ساله در یکی از بخش‌های شهرستان تفت، هنگام انجام کار کشاورزی، توسط فردی ناشناس به قتل رسید.

وی افزود: پس از ارتکاب قتل، طلاهای متعلق به مقتوله نیز به سرقت رفته بود که همین امر ظن اولیه به انگیزه مالی در این جنایت را تقویت کرد.

دادستان تفت تصریح کرد: با تلاش مضاعف مأموران پلیس آگاهی و انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، متهم در مدت کوتاهی در یکی از استان‌های جنوبی شناسایی و با دستور قضائی دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم هم‌اکنون در بازداشت بوده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه و جزئیات بیشتر این حادثه در حال انجام است.