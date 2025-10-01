نگهبان: فرزند ۳۹ ساله در اردکان به اتهام قتل مادر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان از دستگیری متهم پرونده قتل یک خانم ۶۰ ساله در شهرستان اردکان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه مرگ مشکوک این بانوی میان‌سال به پلیس اعلام شد، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضائی در محل حاضر و موضوع را بررسی کردند.

وی افزود: با اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر قتل بر اثر خفگی، کارآگاهان با بررسی گسترده ابعاد ماجرا به فرزند این خانم مشکوک و او را دستگیر کردند.

نگهبان تصریح کرد: متهم ۳۹ ساله در بازجویی‌های به‌عمل‌آمده به قتل مادر خود به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.