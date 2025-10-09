محموله مشروبات الکلی در یزد کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأمین نظم عمومی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت یزد پس از هماهنگی با مقام قضایی، یک توزیع‌کننده مشروبات الکلی را دستگیر کردند.

در بازرسی از خودروی متهم، ۴۵۶ بطری مشروبات الکلی دست‌ساز کشف و ضبط شد.

بر اساس گزارش دریافتی، مأموران پلیس امنیت عمومی با رصد و انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم به توزیع مشروبات الکلی را شناسایی کردند. وی هنگام تردد در سطح شهر، با هماهنگی و دستور مقام قضایی متوقف و خودرو در تصرفش بازرسی شد. در جریان این بازرسی، ۴۵۶ بطری مشروبات الکلی دست‌ساز که برای توزیع آماده شده بود، کشف و ضبط گردید.

متهم بلافاصله پس از طی مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری متناسب، روانه زندان گردید. تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

مستندات پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که مصرف مشروبات الکلی در وقوع بسیاری از جرائم خشن، مانند قتل، آدم ربایی و تعرض، نقش مؤثر و پیش‌زمینه‌ای دارد.