معرفی نامزدهای بهترین فیلم از نگاه تماشاگران «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شد.

نامزدهای بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

«بازگشت گور ایرانی» - با سرمایه گذاری مرکز سیمرغ

«رویای ناتمام» - با سرمایه‌گذاری سازمان سینمایی سوره

«سهیل» - با سرمایه‌گذاری وحید فرجی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«کابوک» - با سرمایه‌گذاری جعفر صادقی و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

«مشت‌زنی در رینگ ترجمه» - با آریان عطارپور و سرمایه‌گذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» امروز سه شنبه ۲۵ آذر برگزار می‌شود.