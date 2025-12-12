بخش عکس «سینماحقیقت» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، بخش عکس مستند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با حضور محمدمهدی عسگرپور، محمد حمیدی مقدم، مهرداد زاهدیان، مهدی آشنا و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان در روز دوم جشنواره برابر با ۲۰ آذر در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد.
مهدی سروری مدیر اجرایی بخش عکس نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» با اشاره به آغاز این بخش گفت: امسال اولین باری است که اتفاق مبارکی بر اساس طرح استاد مهرداد زاهدیان شکل گرفت. این ایده در شورای سیاستگذاری جشنواره پذیرفته و موجب فراخوانی در نوزدهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» شد.
بخش عکس را به کتاب تبدیل کنیم
وی افزود: برای بلوغ بخش عکس از دبیر جشنواره میخواهیم بخش عکس را به کتاب تبدیل کنیم تا این آثار ماندگار شود. به واسطه اعتبار حضور چهرههای برجسته مستندسازی، ما امروز اتفاق مبارکی را رقم زدیم.
به گفته سروری، پناه بردن به بخش فرهنگ و هنر توسط اصحاب فرهنگ و هنر موجب آرامش روانی جامعه میشود و از قاب تا روایت مستند اتفاق بصری نو و تازهای است که اثرات آن را خواهیم دید.
وی همچنین با تبریک روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: از بانوان سپاسگزاریم که همواره مهرشان در هنر تجلی یافته و به برکت وجودشان جامعه مهر و عطوفت را تجربه میکند.
ساخت ۲ فیلم بر اساس عکسهای مستند
در بخش دیگری از این مراسم محمد حمیدیمقدم دبیر نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، گفت: عکس زایش فیلم مستند است و ما از عکس به عنوان اثری پژوهشی و جستجوگر تجلیل میکنیم و امیدواریم حداقل ۲ مستند در سال آینده بر اساس عکسهای مستند ساخته شود.
وی بیان کرد: انتظار میرود ترکیب و قاببندی جدید در قالب این مجموعهها به عکاسان انتقال یابد.
حمیدی مقدم با بیان اینکه هم اینک تمام سالنهای پردیس ملت پر است و خواستیم فضای فراختر و بزرگتری در خانه هنرمندان برای عکس در نظر بگیریم، درباره چاپ کتاب از عکسهای این دوره جشنواره قول مساعد داد.
