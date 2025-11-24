به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز برای شیعیان اهل‌بیت (ع) و محبان حضرت فاطمه زهرا (س) اولویت دارد، شناخت و معرفت‌شناسی صدیقه اطهر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) برای همه ما آشکار و متداول است اما اینکه بدانیم این مظلومیت چگونه و با چه انگیزه‌ای رخ داده است، اهمیت دارد؛ اگر این معرفت‌شناسی ما با عشق و ارادت به آن حضرت آمیخته شود، زهراشناسی ما کامل خواهد شد و ارادت ما به کمال می‌رسد.

وی با بیان اینکه بعثت پیامبر اکرم (ص) دارای دو بعد نبوت و رسالت بوده است، ادامه داد: در بُعد نخست بحث ارائه یک زندگی متمدنانه برای بشر از طریق وحی مطرح بوده است که تا امروز بعد از ۱۴۰۰ سال هیچ تغییری نکرده است و بُعد دوم یعنی رسالت مربوط به انسان‌سازی و مدیریت جامعه بود که بایستی به‌طور دائم بین امت اسلام تثبیت می‌شد و به‌عنوان مدیریت الگو تمام مردم دنیا را متوجه این رسالت می‌کرد.

علم الهدی تصریح کرد: بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) جریان وحی و نبوت به پایان رسید اما رسالت ایشان تا زمان حیات بشر بر روی زمین ادامه خواهد داشت؛ انحرافی که در این زمان رخ داد، انقطاع جریان رسالت و امامت بوده است؛ اینکه مدیریت جامعه از جریان رسالت پیامبر (ص) به رقابت در قدرت سیاسی مبدل شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: انحراف و مسئله این بود که مهاجر و انصار بگویند «امیر از شما وزیر از ما و یا بالعکس»؛ اصل قیام حضرت فاطمه (س) مقابله با این انحراف سیاسی بود که رسالت پیامبر از بین برود و مدیریت امامت مبدل به رقابت در قدرت شود.

وی گفت: امروز یک میلیارد و نیم مسلمان در جهان وجود دارد که پراکنده و جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، اگر این جدایی و انقطاع نبود و همه تحت مدیریت امامت قرار داشت، دنیا متأثر و بشر سعادتمند بودند.

علم الهدی ابراز کرد: بنابراین در مقابل این انحراف حضرت علی (ع) با شمشیر و قدرت خود نمی‌توانستند ایستادگی و مقابله کنند چون باعث می‌شد که ویژگی مکتبی اسلام از بین برود و همه بگویند اسلام نیز تز قدرت بوده است؛ درنتیجه حضرت فاطمه زهرا (س) در این صحنه نقش‌آفرینی کردند و جایگاه امامت و ولایت را تثبیت کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به گفته امام باقر (ع) در آن روز سه یا هفت نفر می‌گفتند «اشهد ان علی ولی‌الله» اما امروز بیش از ۵۰۰ میلیون نفر انسان به این امر شهادت می‌دهند؛ این قیمت شهادت تدریجی و سه‌ماهه حضرت فاطمه زهرا (س) و از دست دادن میوه دلشان بود که ضامن آن نیز مبارزه و ایستادگی آن حضرت بوده است.