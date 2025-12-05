به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با بیان اینکه ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور آغاز جنایات استکبار ناپاک و شیطانی آمریکا در ایران است، اظهار کرد: جنایتی که ریشه آن به کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازمی‌گردد. در آن روز، دولت ملی و مردمی دکتر مصدق را سرنگون کردند، مزدوران آمریکایی را بر سر کار نشاندند و شاه را به‌عنوان رأس مزدوران آمریکا به کشور بازگرداندند. از همان روز، سلسله جنایات آمریکا علیه ملت ایران آغاز شد.

امام جمعه مشهد افزود: پس از کودتا، در نیمه‌های آذر همان سال، برای آن‌که تأثیر سلطه و استعمار شیطانی خود را در ایران مشاهده کنند، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، «ریچارد نیکسون» به ایران سفر کرد. رژیم پهلوی برای نشان‌دادن وابستگی کامل خود به آمریکا، استقبال عظیم و گسترده‌ای از او ترتیب داد. یکی از برنامه‌های این استقبال، دعوت نیکسون به دانشگاه تهران برای اعطای دکترای حقوق افتخاری بود.

وی ادامه داد: در آن زمان، جنبش‌های دانشجویی ضد استکبار و ضد استعمار در دانشگاه آغاز شده بود. رژیم شاه برای آن‌که روز ورود نیکسون هیچ حرکت اعتراضی در دانشگاه صورت نگیرد، در روز ۱۶ آذر ۳۲، بدون هیچ تظاهرات یا حرکتی از سوی دانشجویان، ناگهان به دانشگاه تهران یورش برد. در حالی که کلاس‌ها برقرار بود و استادان مشغول تدریس بودند، جلادان شاهی با خشونت به دانشکده فنی حمله کردند تا با ایجاد رعب، فضای دانشگاه را در روز حضور نیکسون کاملاً ساکت نگه دارند.

علم الهدی تاکید کرد: در این حمله بی‌محابا، سه دانشجو بزرگ‌نیا، شریعت رضوی و قندچی به شهادت رسیدند. آنان نخستین شهدای جنبش دانشجویی و اولین قربانیان مستقیم جنایت آمریکا پس از ۲۸ مرداد در دانشگاه تهران بودند. این جنایت سندی است بر اینکه آمریکا از همان روز نخست سلطه خود طی ۲۵ سال (یک ربع قرن سیاه) بر مردم ایران، جز نیش و چنگال چیزی نشان نداد. نه‌تنها خدمتی به ایران نکرد، بلکه معادن، اموال و منابع این کشور را غارت کرد، ایران را در یک وضعیت عقب‌مانده و ویران نگه داشت، و اجازه هیچ حرکت علمی و هیچ پیشرفت و توسعه‌ای را به مردم و جوانان مستعد این سرزمین نداد.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: ساواک جهنمی را نیز آمریکا تأسیس کرد و خود آمریکا آن را هدایت می‌کرد؛ ابزار سرکوبی که تنها کارش نشان‌دادن چنگ و دندان به مردم بود. از روز سلطه آمریکا تا روزی که ملت ما او را از کشور بیرون راند، و تا امروز که ملت ما در برابر این استکبار شیطانی ایستاده است، دشمنی و جنایت آمریکا لحظه‌ای متوقف نشده است. مردم ما جز دشمنی، عداوت و توطئه از آمریکا ندیده‌اند.

دشمنان می‌کوشند «سایه جنگ» را بر سر ملت ما نگه دارند

وی گفت: امروز نیز، در حملات اخیر رژیم صهیونیستی که با تحریک و هدایت آمریکا انجام گرفت، دشمن شکست خورد و به نتیجه نرسید. اکنون می‌کوشند «سایه جنگ» را بر سر ملت ما نگه دارند تا مردم در امور اقتصادی، علمی و مسیر پیشرفت دچار ناپایداری شوند. می‌خواهند با ایجاد فشار معیشتی در سایه تهدید جنگ، کشور را بی‌ثبات نشان دهند. با رسانه‌های شیطانی خود در دنیا فریاد می‌زنند که «حمله می‌کنیم»، و با تحرکات ساختگی در کشورهای مجاور، از جمله عراق، تلاش می‌کنند ایران را تهدید کنند تا سایه جنگ را حفظ کنند.

علم الهدی عنوان کرد: متأسفانه مشکل امروز ما فقط تهدید خارجی نیست؛ مشکل اصلی در داخل کشور است. قهرمانان نیروهای مسلح بارها اعلام کرده‌اند که برای هر نوع مقابله‌ای با دشمن آماده‌اند؛ چه از نظر تجهیزات فناورانه، چه از نظر طرح‌های عملیاتی و فرماندهی. اما برخی سودجویان داخلی، این سایه جنگ را تبدیل کرده‌اند به فرصتی برای خالی‌کردن جیب مردم، کوچک‌کردن سفره خانواده‌ها و فشار بر معیشت مردم. این افراد به هیچ‌یک از پیامدهای منفی رفتار خود توجه ندارند.

امام جمعه مشهد گفت: برادران و خواهران! ما هشت سال جنگ تحمیلی داشتیم؛ هشت سالی که دشمن در خاک ما بود، شهرهای ما را بمباران می‌کرد، و ملت ما در اوج سختی می‌جنگید. اما حتی در آن شرایط هم کشور دچار گرانی افسارگسیخته و کمبود کالای اساسی نشد. امروز چگونه است که با یک تهدید رسانه‌ای، یک مصاحبه شیطانی یا یک عربده‌کشی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ناگهان قیمت طلا بالا و پایین می‌شود، نرخ‌ها تغییر می‌کند و مردم در معیشت گرفتار می‌شوند؟! این بالاترین خدمت به آمریکاست.

وی بیان کرد: هرکس در داخل کشور از این وضعیت سوءاستفاده می‌کند، ستون پنجم آمریکا در ایران است. مسئولان اجرایی و قضائی کشور باید بدانند که کسانی که در بخش‌های کلان اقتصادی، یا در سطح کسبه و بازار، چنین رفتارهایی انجام می‌دهند، در حقیقت به‌جای دشمن می‌جنگند و به ضرر ملت اقدام می‌کنند. بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی و قضائی نسبت به این خیانت‌ها، بی‌تفاوتی در برابر حمله دشمن است.

ستون پنجم آمریکا با سوءاستفاده از سایه جنگ سفره مردم را کوچک می‌کند

علم الهدی خاطرنشان کرد: ملت ما انتظار بی‌تفاوتی ندارد. درست نیست عده‌ای سودجو در سایه تهدیدات آمریکا جیب مردم را بزنند، کشور را غارت کنند و سفره خانواده‌ها را کوچک کنند، و مسئولان تنها نظاره‌گر باشند. دشمن با ما تعارف ندارد؛ از ۲۸ مرداد ۳۲ تا امروز بیش از ۷۰ سال جز جنگ، غارت، توطئه و جنایت علیه ما نداشته است. اکنون نیز آخرین فتنه او، «فتنه سایه جنگ» است تا کشور را دچار آشوب کند.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: نظام ما نظام مقتدری است. همان‌طور که نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند، از لحاظ انسانی، عملیاتی، الکترونیکی و فناورانه آمادگی کامل برای مقابله با دشمن وجود دارد. پس چگونه ممکن است در داخل کشور، عده‌ای ناپاک، دزد و سودجو دست در دست آمریکا بگذارند و مردم را غارت کنند؟ گرانی افسارگسیخته و فشار معیشتی بر مردم، ادامه همان جنگ آمریکایی است.

وی تاکید کرد: ما در همه عرصه‌ها به یک حقیقت افتخار و به یک نقطه اتکا داریم و آن اینکه «ما صاحب داریم». امام زمان (عج) پشت پرده‌نشین ماست؛ با یک اشاره و یک سرانگشت، همه توطئه‌ها را باطل می‌کند، دشمن را ذلیل می‌سازد، در جنگ‌های سخت ما را به پیروزی می‌رساند و نقشه‌های چندین‌ساله دشمنان را در یک لحظه نابود می‌کند.