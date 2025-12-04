به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح پنجشنبه در همایش تخصصی نهج‌البلاغه واحد عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم (ع) اظهار کرد: حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمن به فرمان خدا مأمور شد همسر جوانش هاجر را همراه با نوزادش فرزندی که تنها یادگار ابراهیم بود از زندگی در کنار ساره جدا کند و به نقطه‌ای منتقل سازد که حتی برای خود ابراهیم نیز به‌طور دقیق مشخص نبود. او کاروان کوچکی فراهم کرد و هاجر، با نوزادی در آغوش، همراه ابراهیم از سرزمین‌های سرسبز شام عبور کرد؛ از ریگستان‌ها و بیابان‌های حجاز گذشت تا سرانجام به کوه‌های سخت و خشن مرکز عربستان رسیدند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: نزدیک غروب، هنگامی که این قافله کوچک وارد دره‌ای تاریک و هولناک می‌شد، هاجر با ترسی آشکار به ابراهیم گفت از فضای این دره وحشت کرده و باید هرچه زودتر از آن عبور کنند. در همین لحظه فرمان الهی نازل شد که محل سکونت این زن جوان و فرزند نوزادش، همین سرزمین سنگلاخی و همین دره تاریک است. با رسیدن این فرمان، کاروان متوقف شد. ابراهیم جلوی مرکب را گرفت، هاجر را پیاده کرد و نوزاد را در آغوش او گذاشت. خود بر مرکب نشست تا بازگردد.

وی ادامه داد: هاجر، پریشان و نگران، پرسید چرا در چنین نقطه‌ای توقف می‌کنند و چرا او و فرزندش را در این بیابان بی‌پناه رها کرده و خود در حال رفتن است. ابراهیم پاسخ داد: «این‌جا همان‌جایی است که باید بمانید و من اجازه ندارم حتی لحظه‌ای در این مکان درنگ کنم. فرمان الهی چنین است.» هاجر با اضطراب پرسید: «در این بیابان بی‌آب‌وعلف، بدون بنا و پناه، با چه زاد و توشه‌ای باید بمانیم؟ ما را به دست چه کسی می‌سپاری و می‌روی؟» ابراهیم گفت: «به همان که این فرمان را داده است.»

علم الهدی گفت: ابراهیم راه افتاد و هنگامی که به بالای کوه رسید و می‌خواست از سوی دیگر سرازیر شود، برای آخرین بار پشت سر را نگاه کرد. هاجر را دید که تنها، سرگردان، اشک‌ریزان و مضطرب از سنگی به سنگی دیگر می‌دود و نمی‌داند چه کند. نوزاد نیز در آغوش مادر گریه و فریاد سر می‌داد. این صحنه دل ابراهیم را به شدت تحت تأثیر قرار داد. راهی جز دعا نداشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و عرضه داشت: «رَبِّنا إِنّی أَسکَنتُ مِن ذُرِّیتی بِوادٍ غَیرِ ذی زَرعٍ عِندَ بَیتِکَ المُحَرَّمِ، رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلاة؛ پروردگارا! من بخشی از خاندانم را در این سرزمین بی‌آب‌وعلف، کنار خانه حرمت‌دار تو ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند. پس دل‌هایی از مردم را به سوی آنان متمایل کن و روزی ایشان را عطا فرما.»

وی ابراز کرد: هدف ابراهیم از این اسکان، ایجاد مرکزی برای اقامه نماز و تربیت بندگان خدا بود. اما نکته قابل توجه در این دعا آن است که فرمود: «وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ»؛ یعنی «دل‌هایی از مردم»، نه «دل‌های همه مردم». این تعبیر نشان می‌دهد که همه دل‌ها برای ایفای نقش در رسالت ذریه ابراهیم کارآمد نیستند. تنها بخشی از دل‌های انسان‌ها ظرفیت و قابلیت این وابستگی، عشق و همراهی را دارند.

علم الهدی ابراز کرد: این دل‌ها دو نقش اساسی دارند: نخست عشق، عاطفه و پیوند قلبی با ذریه ابراهیم؛ و دوم حرکت، تلاش و اقدام عملی همراه با معرفت و شناخت. عشقی که تنها در سطح احساس باقی بماند و با اندیشه، معرفت و عمل همراه نشود، ابزار اقامه نماز و بندگی خدا نمی‌شود. دل‌هایی ارزشمندند که محبت‌شان با معرفت پیوند بخورد و معرفت‌شان به حرکت و اقدام منجر شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: بنابراین، نسبت ما با اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز تنها با عشق و احساس کامل نمی‌شود. باید در کنار این محبت، معرفتی عمیق نسبت به جایگاه ولایت، شناخت معارف ایشان و تبعیت عملی از مسیر آنان وجود داشته باشد. اندیشه باید در اختیار معارف اهل‌بیت قرار گیرد و سپس عمل نیز در خدمت اندیشه ولایی باشد.

وی عنوان کرد: حرکتی که امروز در نهاد مقدس فراجا شکل گرفته از برگزاری مسابقات حفظ قرآن تا مسابقات همراه با تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه در حقیقت در امتداد دعای ابراهیم است؛ همان دل‌هایی که او برگزیده شدنشان را از خدا خواست. این دل‌های سرباز و فداکار، همان مصداق «مِنَ النَّاسِ» هستند؛ دل‌هایی که عشق، معرفت و عمل را با هم جمع کرده‌اند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: اگر نیروهای نظامی، انتظامی و دفاعی ما وابستگی قلبی و معرفتی به اهل‌بیت نداشته باشند و تنها از روی وظیفه اداری عمل کنند، نمی‌توانند مدافعانی کامل برای انقلاب اسلامی باشند؛ انقلابی که بناست مقدمه‌ساز ظهور امام زمان علیه‌السلام باشد. اما خوشبختانه حرکت‌هایی که در فراجا و سایر نیروهای نظامی برای آشنایی با معارف اهل‌بیت انجام می‌شود، اقدامی ارزشمند و هویت‌ساز است و نیروها را در مسیر ولایی قرار می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: چرا نهج‌البلاغه پس از قرآن چنین منزلتی دارد؟ زیرا در میان انبوه کتاب‌های حدیثی اهل‌بیت، نهج‌البلاغه ویژگی‌ای دارد که آن را در کنار قرآن قرار می‌دهد: جامعیت. این کتاب در همه عرصه‌ها سیاست، اجتماع، فرهنگ، اخلاق، عبادت، زهد و تقوا سخن مؤثر و روشنگر دارد. سخنان امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نهج‌البلاغه نوعی اثرگذاری دارد که هیچ سخن دیگری جایگزینش نمی‌شود. بسیاری از خطبه‌های ایشان، به‌ویژه پس از جنگ‌های ناکثین، قاسطین و مارقین، بصیرت عمیقی در فتنه‌شناسی، شناخت راه حق و تشخیص جریان‌های انحرافی ارائه می‌دهد؛ بصیرتی که هیچ آموزش دیگری به این قدرت نمی‌تواند ایجاد کند.

وی عنوان کرد: نهج‌البلاغه در کنار قرآن، مسیر بهره‌برداری از معارف الهی را روشن می‌کند. قرآن سرچشمه معارف است و نهج‌البلاغه راه استفاده از این معارف را بیان می‌کند. بنابراین کسی که با قرآن و نهج‌البلاغه آشنا شود، به کامل‌ترین صورت با ارزش‌های دینی آشنا خواهد شد.

علم الهدی تاکید کرد: با این توضیحات، معنای «مِنَ النَّاسِ» در دعای ابراهیم روشن‌تر می‌شود. این «من» تبعیضیه سه مرحله دارد: نخست وابستگی و عشق نسبت به اهل‌بیت؛ دوم معرفت‌شناسی و شناخت عمیق معارف آنان و در نهایت حرکت و اقدام عملی در مسیر آنان.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در جامعه امروز ما، به‌ویژه در میان نیروهای انقلابی و بدنه فراجا، مرحله نخست یعنی عشق به اهل‌بیت کاملاً مستقر است. مرحله دوم، یعنی معرفت‌شناسی، نیز به‌خوبی در حال اجراست. اما مرحله سوم عمل و حرکت دقیق در مسیر اهل‌بیت وظیفه‌ای است که باید به‌طور کامل تحقق یابد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: شهدای فراجا در سال‌های اخیر ثابت کرده‌اند که این مسیر عملی را آغاز کرده‌اند. امروز فراجا به برکت همین شهدا جایگاهی ممتاز در میان سایر نهادها دارد؛ چراکه سفره شهادت در میدان فراجا گسترده است و نیروهای مؤمن و متعهد با شجاعت از آن استقبال می‌کنند. این ارزش بزرگی است که نشان می‌دهد این نهاد رسالت الهی خود را شناخته و به آن پایبند است.

در رأس همه وظایف فراجا، تأمین امنیت احکام خدا قرار دارد

وی اظهار کرد: در رأس همه وظایف فراجا، تأمین امنیت احکام خدا قرار دارد؛ امنیت دین، امنیت واجبات و ترک محرمات. متأسفانه به‌دلیل برخی بی‌توجهی‌ها و نیز تهاجم سنگین فرهنگی دشمن، امروز احساس امنیت نسبت به احکام الهی در جامعه کاهش یافته است. نهادی که چنین پیوندی با ذریه ابراهیم و اهل‌بیت دارد، باید تأمین امنیت احکام الهی را مهم‌ترین اولویت خود بداند.

علم الهدی گفت: طرح «نور» نمونه‌ای از این رسالت است. با همتی که فرماندهی محترم فراجا و نیروهای سراسر کشور چه در استان‌ها و چه در سطح ملی در اجرای این طرح نشان دادند، باید قدر این وفاداری و فداکاری دانسته شود. این عزیزان قهرمانان طرح نورند و نشان افتخاری که از امام زمان علیه‌السلام دریافت کرده‌اند به‌عنوان نگهبان ارزش‌های دین، عفت، حجاب و پاکدامنی نباید از یادشان برود. آنان باید فصل سوم دعای ابراهیم یعنی عمل و حرکت در مسیر اهل‌بیت را محکم ادامه دهند.