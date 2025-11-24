https://mehrnews.com/x39GHx ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶ کد خبر 6666818 استانها فارس استانها فارس ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶ میراث ملی یادمان یاس کبود در شهرستان خفر فارس خفر- میراث ملی یادمان یاس کبود همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در شهرستان خفر برگزار شد. دریافت 43 MB کد خبر 6666818 کپی شد مطالب مرتبط نقش «مادرم زهرا و ایران، سرزمین مادری» در دیوارنگاره شیراز ولدان: حضرت فاطمه (س) محور هستی و سرچشمه کوثر نبوت است حرم سیدعلاءالدین حسین(ع) میزبان نمایشگاه فرهنگی «یاس نبوی» شد فاطمیهای با عطر شهدای گمنام در دانشگاههای فارس کرونی: «فارس» چلچراغ ادبیات در ارادتمندی به اهل بیت (ع) است آیین لالهگردانی شام شهادت حضرت زهرا(س) در حرم شاهچراغ(ع) برچسبها یاس کبود شهرستان خفر ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
