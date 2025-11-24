https://mehrnews.com/x39GP2 ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳ کد خبر 6667087 استانها فارس استانها فارس ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳ آیین لالهگردانی شام شهادت حضرت زهرا(س) در حرم شاهچراغ(ع) شیراز- مراسم لالهگردانی خدام حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شام شهادت حضرت زهرا(س)، با حضور زائران برگزار شد. دریافت 26 MB کد خبر 6667087 کپی شد مطالب مرتبط سردار جمالی: ولایتمداری، رمز ماندگاری ملت ایران است شهردار شیراز: راه شهدا امروز در خدمترسانی صادقانه به مردم معنا دارد ۲ شهید گمنام در کهفالشهدا و بوستان والفجر شیراز آرام گرفتند بدرقه باشکوه پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شیراز میراث ملی یادمان یاس کبود در شهرستان خفر فارس «جهاد تبیین» مهمترین رسالت امروز هیئات مذهبی است عطر ایثار در هوای شیراز؛ تجدید بیعت مردم با شاهدان بصیر برچسبها شاهچراغ (ع) شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ایام فاطمیه
