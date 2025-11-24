  1. استانها
  2. فارس
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

آیین لاله‌گردانی شام شهادت حضرت زهرا(س) در حرم شاهچراغ(ع)

آیین لاله‌گردانی شام شهادت حضرت زهرا(س) در حرم شاهچراغ(ع)

شیراز- مراسم لاله‌گردانی خدام حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شام شهادت حضرت زهرا(س)، با حضور زائران برگزار شد.

دریافت 26 MB
کد خبر 6667087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها