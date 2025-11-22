حرم سیدعلاءالدین حسین(ع) میزبان نمایشگاه فرهنگی «یاس نبوی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محی‌الدین طاهری، ظهر شنبه با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف تبیین سیره و مقام حضرت زهرا (س) و ایجاد فضای معنوی برای زائران برپا شده است، گفت: نمایشگاه یاس نبوی همه روزه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان و زائران است.

وی با اشاره به برنامه‌های جنبی این رویداد تصریح کرد: مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) در بخش بیت‌الزهرا (س) ویژه بانوان از روز جمعه ۲۸ آبان‌ماه، از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ به مدت ۵ روز برگزار خواهد شد. این برنامه‌ها با همکاری مرکز افق و پایگاه مقاومت آستان قدس حسینی اجرا می‌شود.

رئیس هیئت امنای حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه یاس نبوی گامی در جهت گسترش فرهنگ فاطمی و فراهم‌سازی بستری مناسب برای بهره‌مندی معنوی زائران و مجاوران است.