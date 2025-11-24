به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان که به دعوت همتای سعودی خود برای شرکت در دومین اجلاس حقوقی قضائی ریاض به عربستان سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با تعدادی از وزرای دادگستری کشورهای شرکت‌کننده دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دادگستری کشورمان در دومین اجلاس حقوقی قضائی ریاض که با موضوع تخصصی ارتقای کیفیت امر قضا برگزار شده است، با همتایانی از کشورهای ترکیه، قطر، مصر، پاکستان، الجزایر و لبنان در فضایی دوستانه و صمیمی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها توسعه روابط و مناسبات حقوقی قضائی و رایزنی در خصوص مسائل منطقه‌ای مورد تاکید و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با وزرای دادگستری برخی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، موضوعات مختلفی از جمله سطح مناسبات حقوقی قضائی، پیگیری وضعیت ایرانیان مقیم در کشورهای طرف مقابل، تسهیل و تسریع در انتقال محکومین به ویژه زنان، افراد مسن و بیمار میان طرفین به عنوان موضوعی انسانی و حقوق بشری را طرح و پیگیری کرد.

رحیمی در این دیدارها اظهار داشت: موضوع انتقال محکومین پیش از آنکه مساعدتی در حق محکومین باشد، اقدامی انسانی و بشردوستانه بخصوص برای خانواده محکومین محسوب می‌شود.