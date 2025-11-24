به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان در تشریح جزئیات گفت: آتش‌سوزی حوالی ظهر امروز در باغات پُشته معزآباد گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. شدت باد و گستردگی پوشش خشک در منطقه عملیات را دشوار کرده بود اما آتش‌نشانان با تلاش مستمر آتش را مهار کردند.

وی افزود: وسعت آتش‌سوزی در ابتدا قابل توجه بود و خطر سرایت به باغ‌های مجاور وجود داشت که با اقدام سریع نیروها از گسترش آن جلوگیری شد.

مکرانی تصریح کرد: در جریان عملیات از تجهیزات سبک و سنگین شهرداری شامل خودروهای حمل آب و تانکرهای سیار استفاده شد. همچنین نیروهای امدادی برای پیشگیری از برگشت مجدد حریق در منطقه مستقر شدند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ فردی آسیب جانی وارد نشد و پس از سه ساعت تلاش آتش به‌طور کامل مهار شد.

در همین رابطه مرتضی احتشام شهردار رودان در دقایق اولیه آتش‌سوزی دستور اعزام فوری دستگاه‌های لجستیکی شهرداری و هماهنگی با نیروهای امدادی را صادر کرد.