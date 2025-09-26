  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۸

آتش‌سوزی باغات روستای گلستان رودان مهار شد

بندرعباس- آتش‌سوزی در بخشی از باغات روستای گلستان از توابع شهرستان رودان امشب به مدت دو ساعت ادامه داشت و با تلاش نیروهای آتش‌نشانی و همکاری اهالی روستا مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان در توضیح این حادثه گفت: آتش‌سوزی حوالی ساعت ۲۱:۵۵ شب آغاز شد و به سرعت به بخش‌هایی از باغات سرایت کرد که خطر گسترش آن جدی بود.

وی افزود: پس از دریافت گزارش مردمی تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق با تجهیزات و امکانات موجود آغاز شد.

وی تصریح کرد: همکاری به‌موقع کشاورزان و اهالی روستا نقش مهمی در مهار سریع آتش داشت و مانع از خسارات بیشتر شد.

مکرانی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و خشکی زمین در این ایام، رعایت نکات ایمنی توسط کشاورزان و اهالی بسیار ضروری است تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

