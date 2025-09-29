۶ هکتار از باغات محله گلستان رودان طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودان در تشریح جزئیات این حادثه گفت: بلافاصله پس از اعلام خبر نیروهای عملیاتی با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند و با همکاری اهالی و دیگر دستگاه‌های امدادی عملیات مهار آتش آغاز شد.

وی افزود: شرایط جغرافیایی، وزش باد و خشکی پوشش گیاهی گسترش سریع آتش را تسهیل کرد و باعث شد عملیات خاموش‌سازی با دشواری زیادی همراه باشد.

مسئول آتش‌نشانی رودان تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت اما خسارات قابل توجهی به اراضی و محصولات کشاورزی وارد شد.

مکرانی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود در این فصل گرم و خشک با رعایت نکات ایمنی از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه خطر سریعاً موضوع را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.

گفتنی است این حریق از ظهر امروز آغاز شده است و طبق اعلام منابع محلی حریق به ۶ هکتار از باغات منطقه خسارت زده است.