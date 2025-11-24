حجتالاسلام جابرعزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) هستیم امسال نیز همچون سالهای گذشته، ایام فاطمیه با انتقال پیکر مطهر یک شهید گمنام همراه شده است. امروز، پیکر این شهید بزرگوار میهمان شهر مرزی ما، بیلهسوار، خواهد شد و این شهرستان را عطرآگین خواهد کرد.
وی افزود: انتظار میرود پیکر این شهید گمنام، حوالی ساعت ۱۴:۳۰ از روستای «انجیرلو» و از ورودی شهرستان وارد شود و پس از عبور از روستاهای مسیر، حدود ساعت ۱۵ به حسینیه ثارالله (واقع در جلوی سپاه) خواهد رسید. از آنجا، با حضور پرشور مردم، تشییع و به سمت گمرک بینالمللی بیلهسوار حرکت خواهد کرد و در محوطه آنجا به خاک سپرده خواهد شد.
امام جمعه شهرستان بیله سوار گفت: این اتفاق در روز شهادت حضرت زهرا (س)، یادآور شهدای هشت سال دفاع مقدس است و پیوندی نمادین با آرمانهای آنان دارد. آرمانهایی چون دفاع از انقلاب، امام، رهبری و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی. من از مردم غیور و عزیز شهرستان بیلهسوار درخواست میکنم با حضور پرشور خود، برای این شهید گمنام که هیچکس را ندارد، پدر، مادر، برادر و خواهر باشند و یادگار هشت سال دفاع مقدس را گرامی بدارند. از این شهید عزیز میخواهیم که نزد حضرت زهرا (س)، مادر همه شهدا، برای ما شفاعت کند.
عزیزی ادامه داد: ما همواره باید پشتیبان نظام، انقلاب و ولایت فقیه باشیم. حضور این شهید در شرایط حساس کنونی که دشمن با انواع جنگهای نرم و سخت به میهن و نظام هجوم آورده، پیام روشنی برای همگان، بهویژه جوانان، دارد، ما نیز باید همانند شهیدان، در جهاد اکبر و اصغر، از حریم امامت، ولایت و میهن اسلامی دفاع کنیم و پیرو راه آنان باشیم.
وی درپایان افزود: شهیدان در سختترین شرایط، وظیفه خود را به انجام رساندند. ما نیز با حضور در مراسم تشییع، با آنان پیمان میبندیم که در راه آرمانهای انقلاب، نظام و رهبری، برای صیانت از کشور، میهن، رهبری و ملت، جانانه بایستیم و در برابر هجمههای دشمنان مقاومت کنیم.
