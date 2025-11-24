  1. استانها
  2. البرز
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به مصلی کرج

ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به مصلی کرج

کرج - همزمان با اذان ظهر روز دوشنبه پیکرهای مطهر شهدای گمنام وارد مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرستان کرج شدند.

دریافت 8 MB
کد خبر 6666761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها