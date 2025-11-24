https://mehrnews.com/x39GGn ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ کد خبر 6666761 استانها البرز استانها البرز ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ ورود پیکرهای مطهر شهدای گمنام به مصلی کرج کرج - همزمان با اذان ظهر روز دوشنبه پیکرهای مطهر شهدای گمنام وارد مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرستان کرج شدند. دریافت 8 MB کد خبر 6666761 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر ۱۰ شهید گمنام در البرز محبت حضرت زهرا باید در سبک زندگی خانوادهها نمود داشته باشد یادواره شهدای روحانی در شهرستان ساوجبلاغ پانزده سال استمرار آیین سوگواری در میدان فاطمیه شاهینویلا اجتماع بزرگ دختران فاطمی در شهرستان فردیس حسینی: جنگ امروز، جنگ تمدنی است تشییع و تدفین شهید گمنام در همدان سحر امامی: اهدای مدال دختر ایرانی به رهبر انقلاب شکست نقشه دشمنان بود اقامه نماز باران در کنار پیکر شهید گمنام در مشکیندشت مردم مشکیندشت زیر سایه شهید گمنام نماز باران خواندند برچسبها شهرستان کرج شهید مراسم تشییع استان البرز بسیج، مردم و اقتدار ملی
