پهلودهی پانزدهمین شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اهمیت کالا، سرعت‌بخشی در پهلو دهی و تخلیه کالاهای اساسی، کشتی حامل ۶۲ هزار و ۷۷ تُن گندم امروز یک‌شنبه دوم آذرماه در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی پهلو دهی شده است.

وی با اشاره به پهلو دهی هفت شناور حامل گندم از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، ادامه داد: در این مدت در مجموع ۴۱۰ هزار و ۶۵۳ تُن گندم به منظور ارسال به سراسر کشور وارد بندر شهید رجایی شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان پیش بینی کرد؛ عملیات تخلیه هفتمین شناور حامل ۶۲ هزار و ۷۷ تُن گندم به مدت هشت روز کاری ادامه داشته باشد.

عباس‌نژاد با اشاره به پهلو دهی ۱۵ فروند شناور کالای اساسی در بندر شهید رجایی از ابتدای سال جاری تا کنون، مجموع واردات انواع کالا در این بازه زمانی را ۶۵۶ هزار و ۶۵۴ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود اعلام کرد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ادامه داد: همچنین در این مدت نیز پنج فروند کشتی حامل ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن روغن در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلو دهی شده است.

وی اضافه‌کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع سه شناور حامل جو (۵۴ هزار و ۵۰۰ تن)، کود اوره (۲۲ هزار و ۷۵۳ تن) و برنج (۲۲ هزار و ۲۷۵ تُن) در بندر شهید رجایی پهلو دهی شده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و برخورداری از ۴۴ پست اسکله کانتینری و چند منظوره، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

این بندر به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور در حال حاضر دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، ۶ پست اسکله ویژه کالای اساسی و همچنین تعداد سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.