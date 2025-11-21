به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، ارمغان احمدی در نشست خبری پیش از آغاز مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ زیر ۱۷ سال آسیا، اظهار داشت: از حضور در کشور هند و شهر زیبای احمدآباد خیلی خوشحالیم. قطعاً مردم هند مانند ایرانی‌ها بسیار میهمان‌نواز هستند و این کشور مانند ایران سرشار از فرهنگ و تمدن است.

وی درباره میزان شناخت خود از رقیبان، گفت: شناخت خیلی خوبی از چین تایپه، هند، فلسطین و لبنان داریم. هر چهار تیم فوق‌العاده خوب هستند و قطعاً شاهد بازی‌های بسیار زیبایی خواهیم بود. همه تیم‌ها برای ما قابل احترام هستند. امیدواریم در تمام مسابقات روحیه جوانمردی برقرار شود و بازی‌ها با سلامت کامل به پایان برسد.

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان در پاسخ به این سوال که با توجه به قدرت فوتبال ایران، آیا فشاری روی تیمش برای نتیجه‌گیری در این گروه حس می‌کند، توضیح داد: تمام تمرکز ما روی مباحث فنی خودمان است و با ذهنیتی کاملاً قوی و انگیزه‌ای بسیار زیاد، وارد مسابقات شده‌ایم. بدون شک بازی‌های خیلی سختی پیش‌رو داریم اما امیدواریم با تلاش و اجرا شدن برنامه‌هایمان، بتوانیم نتایج بسیار خوبی کسب کنیم.

احمدی درباره کیفیت تیم زیر ۱۷ سال هند، عنوان کرد: شناخت خیلی خوبی از تیم هند داریم. موضوع قابل توجه برای ما، پیشرفت فوق‌العاده هندی‌ها در این رده سنی است. از لحاظ فنی مشخص است کادرفنی خیلی خوبی این تیم را رهبری می‌کند و بازیکنان بسیار توانمند و شاخصی را در این تیم مشاهده کردیم.

وی درباره اینکه این رقابت‌ها تا چه اندازه می‌تواند به بازیکنان این رده سنی برای آینده کمک کند، تصریح کرد: طبق فلسفه‌ای که در فدراسیون فوتبال ایران مشخص شده، اولویت و هدف ابتدایی ما رشد و ارتقای بازیکنان این رده است و امیدواریم با حضور در چنین مسابقاتی بتوانیم نسل خوبی را برای آینده فوتبال ایران بسازیم. بی‌شک رقابت با تیم‌های بسیار خوبی که اینجا هستند، به ما در جهت رشد و پیشرفت بازیکنان کمک خواهد کرد.