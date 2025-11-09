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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

دعوت ۲۳ بازیکن به تیم فوتبال نوجوانان برای مقدماتی جام ملت‌ها

دعوت ۲۳ بازیکن به تیم فوتبال نوجوانان برای مقدماتی جام ملت‌ها

فهرست ۲۳ نفره تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌ها اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فهرست نهایی تیم نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به شرح زیر مشخص شد:

دروازه‌بان‌ها
بردیا دری، ابوالفضل حسینی و مرتضی تدینی

مدافعان
محمدعلی رهنما، پویا اسمی، محمد بی‌نیاز، سام گلگون، عباس رفیع، علی اصغرزاده، امیرماهان افروزیان و مبین امیری

هافبک‌ها
ماهان بهشتی، امیرمحمد حسینی، پویا جعفری، امیرحسین امیرحسین حاج علی اکبری، محمدطاها کاویانی و یاسان جعفری

مهاجمان
امیرمحمد افراسیابی، امیرطاها محمدی مهر، امیرحسین طایفه، جعفر اسدی، امیررضا ولی پور و محمد قاسمی

شاگردان ارمغان احمدی باید ساعت ۱۸ فردا دوشنبه) خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی تیم معرفی کنند و پس از برگزاری اردوی آماده سازی عازم هند شوند.

برنامه دیدارهای تیم ملی نوجوانان در گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال در شهر احمد آباد هند به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)
چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)
ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)
فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)
ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)

کد مطلب 6650289

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