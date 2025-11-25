حزب الله لبنان: مقاومت انتقام شهدای خود را خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، ایهاب حماده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده پارلمان لبنان تأکید کرد که حمله به ضاحیه جنوبی بیروت به ضرر دشمن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد که مقاومت قوی و توانا است و انتقام شهدای مجاهد و غیرنظامی خود را خواهد گرفت.
حماده در سخنرانی خود در مراسم یادبود اولین سالگرد شهدای شهر بودای بقاع ابراز داشت: برخی استقلال را جشن میگیرند، در حالی که سرزمین ما هنوز در اشغال است، آسمان ما مورد تجاوز قرار میگیرد و جغرافیای کشور در برابر تجاوز باز است.
این عضو ارشد حزب الله گفت که گفتمان تسلیم که توسط برخی طرفهای داخلی ارائه میشود، اظهارات امام موسی صدر از دهه هفتاد را نادیده میگیرد که تاکید کرده است صلح بدون قدرت، خواری و تسلیم است.
ایهاب حماده با اشاره به افرادی که به دنبال کشاندن لبنانیها به سمت ضعف و آسیبپذیری هستند، گفت: آنها میخواهند ما مانند بردگان، تسلیم دشمن خود شویم، اما ما همانطور که امام حسین (علیه السلام) فرمودند، «هیهات منا الذله» میگوئیم.
وی خواستار وحدت ملی برای حفظ بقای کشور شده و تأکید کرد که خطر موجودیتی تنها برای یک فرقه خاص نیست، بلکه برای آینده تمام لبنان و احزاب آن است.
این عضو حزب الله افزود: ما به ثبات و پیروزی خود اطمینان داریم، اما کسانی که از پشت خنجر میزنند، خود را لقمهای برای دشمن قرار میدهند، در حالی که مقاومت محکم است و نمیتوان به آن نفوذ کرد.
حماده ادامه داد: تکیه ما به شهدا تأکیدی بر ادامه همان رویکرد و نشان دهنده آمادگی ما برای هر جنگی است که بر ما تحمیل شود. دشمن هر چه بیشتر تهدید و تجاوز کند، ما ثابتقدمتر میشویم و به کسانی که سعی در تضعیف اراده ما دارند، میگوئیم که اراده ما از حضرت علی و حسین (علیهما السلام) گرفته شده است و هرگز دچار سستی و تسلیم نمیشود.
نظر شما