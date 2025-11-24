انتصاب سرپرست جدید اداره کل راهداری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، طی احکام جداگانه‌ای از سوی رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تغییرات جدیدی در سطح مدیریتی این سازمان و اداره کل راهداری استان کرمانشاه اعمال شد.

بر اساس این احکام، «یزدان خسروی» با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منصوب شد. با این انتصاب، مدیریت یکی از دفاتر کلیدی این سازمان که نقش مهمی در برنامه‌ریزی مالی، طراحی مدل‌های سرمایه‌گذاری، تأمین منابع و پشتیبانی اقتصادی پروژه‌های راهداری دارد، به خسروی سپرده شد.

همزمان با این تغییر، سمت قبلی خسروی در اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با انتصاب فردی جدید همراه شد. طی حکم دیگری از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، علی سلیمی به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه منصوب شد.

با این انتصاب، سلیمی مسئولیت راهبری مجموعه راهداری در یکی از استان‌های مهم و راهبردی کشور را بر عهده گرفته است؛ استانی که علاوه بر موقعیت جغرافیایی مرزی، نقش اساسی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، تردد زائران و پشتیبانی از مسیرهای بین‌المللی دارد.

گفتنی است هر دو انتصاب در چارچوب تغییرات مدیریتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با هدف ارتقای بهره‌وری، تقویت ساختار اقتصادی و بهبود روند مدیریت امور راهداری در استان‌ها صورت گرفته است.