۱۱۵ مناقصه و ۳۹ استعلام در راهداری کرمانشاه برگزار شد

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هشتماهه سال جاری ۱۱۵ مناقصه و ۳۹ استعلام در اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه برگزار شده که بیانگر افزایش شفافیت، تسریع در اجرای پروژهها و پویایی فرایندهای قراردادی است.
وی با اشاره به عملکرد حوزههای معاملاتی و نظارتی، افزود: اداره پیمان و رسیدگی با مدیریت منسجم و پایش مستمر توانسته بخش قابلتوجهی از مناقصات و قراردادها را با سرعت و شفافیت به انجام برساند.
معاون فنی و راههای روستایی راهداری استان کرمانشاه گفت: در این مدت ۳۴ قرارداد بزرگ و ۲۹ قرارداد متوسط و کوچک در حوزههای نگهداری راهها، ایمنسازی محورها، بهسازی زیرساختها و اجرای پروژههای عمرانی منعقد شده است.
وی ادامه داد: طی هشتماهه امسال ۶۷۰ صورتوضعیت توسط حوزههای فنی و مالی بررسی شده که نشاندهنده تلاش برای جلوگیری از انباشت پروندهها و تسریع در امور پیمانکاران است.
جلیلیان از ثبت ۶۵ قرارداد در سامانه تدکار و ۷۶ قرارداد در سامانه امور قراردادهای کشور خبر داد و تأکید کرد: سامانهمحوری از سیاستهای اصلی اداره کل برای افزایش شفافیت و نظارت دقیقتر بر فرایندهاست.
وی با اشاره به تشکیل ۱۱۸ کمیسیون موقت، قطعی و خاتمه در این بازه زمانی افزود: این آمار حجم بالای پروژههای در حال اجرا و پایانیافته در سطح استان را نشان میدهد.
معاون فنی راهداری استان کرمانشاه در پایان گفت: ثبت ۹ قرارداد در سامانه سبا نیز انجام شده و مجموعه اقدامات صورتگرفته، بیانگر حرکت منسجم راهداری کرمانشاه در مسیر شفافیت، نظم اداری و ارتقای فرایندهای اجرایی است.
