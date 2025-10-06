یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع یک‌میلیون و ۶۹۲ هزار نفر مسافر توسط ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای در استان کرمانشاه جابجا شده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه مهم این بخش در جابجایی ایمن و مستمر مردم استان است.



وی با تشریح جزئیات این آمار افزود: از مجموع کل جابجایی‌های انجام‌شده، ۴۴۱ هزار نفر با ناوگان اتوبوسی، ۹۵۵ هزار نفر با مینی‌بوس‌ها و ۲۹۶ هزار نفر نیز با سواری‌های کرایه بین‌شهری سفر کرده‌اند.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به مقایسه آماری نسبت به سال گذشته گفت: در بخش اتوبوسی یک درصد رشد، در بخش مینی‌بوس ۱۲ درصد افزایش و در بخش سواری کرایه‌ای ۲۳ درصد کاهش به ثبت رسیده است. به گفته خسروی، این تغییرات نشان از افزایش تقاضا برای سفرهای گروهی و استفاده از ناوگان مینی‌بوسی دارد که هم از نظر ایمنی و هم اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر است.



وی ادامه داد: در این مدت، ۱۷۶ هزار و ۱۲۳ فقره صورت‌وضعیت برای ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای استان صادر شده که شامل ۲۵ هزار فقره برای اتوبوس‌ها، ۶۳ هزار فقره برای مینی‌بوس‌ها و ۸۸ هزار فقره برای سواری‌ها بوده است.



خسروی همچنین از فعالیت ۲ هزار و ۱۶۹ راننده در حوزه مسافربری عمومی استان خبر داد و گفت: از این تعداد، یک نفر زیر ۲۵ سال، ۴۳ نفر بین ۲۵ تا ۲۹ سال، ۴۱۵ نفر در رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، ۷۹۶ نفر بین ۴۰ تا ۴۹ سال و ۹۱۴ نفر نیز بالای ۵۰ سال سن دارند.



وی با تأکید بر اهمیت بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در توسعه منطقه‌ای، افزود: حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان شریان حیاتی کشور، نقش بی‌بدیلی در پیوند مناطق مختلف و تسهیل مبادلات انسانی و اقتصادی دارد. با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، عملکرد این بخش در استان کرمانشاه طی سال جاری مطلوب و قابل‌تقدیر بوده است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها، بهبود خدمات به مسافران، نوسازی ناوگان و حمایت از رانندگان زحمتکش از جمله اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در سال جاری است. وی از شهروندان خواست هرگونه شکایات، گزارش‌ها و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها مطرح و پیگیری کنند.