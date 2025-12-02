بازدید میدانی از مرز پرویزخان با محوریت توسعه ترانزیت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه بازدید میدانی از پایانه و نقطه صفر مرزی پرویزخان با حضور علی سلیمی سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه انجام شد.
در این بازدید، وضعیت مسیرهای دسترسی، تجهیزات، روند بهرهبرداری و ظرفیتهای موجود در بخش ترانزیت بهصورت میدانی بررسی شد.
سلیمی و تیم مدیریتی همراه وی با ارزیابی روند اجرای طرحهای در حال ساخت، بر تسریع عملیات عمرانی و رفع محدودیتهای موجود در تردد ناوگان تأکید کردند.
به گفته وی، مرز پرویزخان یکی از مهمترین مبادی تبادلات تجاری کشور با عراق است و توسعه زیرساختهای آن اهمیت راهبردی دارد.
پس از این بازدید، جلسهای با حضور ایوب کریمی معاون حملونقل، رحمت جلیلیان معاون فنی و راههای روستایی، رؤسای ستادی، کارشناسان و پیمانکاران برگزار شد. در این نشست، وضعیت پیشرفت پروژههای عمرانی و مشکلات موجود در مسیر اجرای آنها مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه، موضوعاتی همچون رفع گرههای ترافیکی، ساماندهی تردد ناوگان، تسریع در احداث پل نقطه صفر مرزی و برنامهریزی برای بهبود دسترسیها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
همچنین برنامههای کوتاهمدت و میانمدت برای ارتقای سطح خدمات و افزایش ظرفیت جابهجایی بار در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان با اشاره به جایگاه اقتصادی مرز پرویزخان گفت: بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و همکاری بینبخشی برای توسعه این مرز ضروری است.
وی افزود: تکمیل پروژههای عمرانی و تقویت زیرساختها میتواند نقش مرز پرویزخان را در توسعه تجارت خارجی و تثبیت جایگاه کرمانشاه پررنگتر کند.
