یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های این اداره‌کل به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم در حوزه راه و ابنیه به بهره‌برداری می‌رسد که از مدت‌ها پیش برای آنها برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده است.

وی افزود: بخشی از این برنامه‌ها مربوط به حوزه حمل‌ونقل مسافر است که با اضافه شدن شرکت‌های جدید در این عرصه، شاهد افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران خواهیم بود.

خسروی تأکید کرد: این اقدامات بخشی از طرح‌های کلان استان برای ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در هفته دولت را مربوط به حوزه حمل‌ونقل کالا دانست و گفت: طی سال‌های گذشته برخی شرکت‌های بزرگ مقیاس در استان‌های بزرگ کشور مستقر بودند و با سازوکارهایی که برای آنها پیش‌بینی شده بود، وظیفه جابه‌جایی کالا در استان کرمانشاه را نیز به عهده می‌گرفتند؛ در حالی‌که این روند عملاً فرصت‌های اقتصادی رانندگان و شرکت‌های بومی استان را محدود می‌کرد.

خسروی بیان کرد: پس از پیگیری‌های گسترده و تلاش‌های مستمر، در نهایت موفق شدیم این شرکت‌ها را ملزم به تبعیت از دستورالعمل‌های راهداری و نظارت‌های استانی کنیم و فعالیت آنها را در استان محدود سازیم.

وی این اقدام را دستاوردی بزرگ برای حوزه حمل‌ونقل کرمانشاه توصیف کرد و افزود: نتیجه این اقدام، افزایش سطح درآمدی رانندگان و شرکت‌های بومی خواهد بود.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد از بار این اصلاحات را بر دوش کشید، چراکه بسیاری از استان‌های دیگر به دلیل بهره‌مندی از شرکت‌های بزرگ، تمایلی برای ورود به اصلاح آئین‌نامه‌ها نداشتند.

به گفته خسروی، از روز گذشته کد فعالیت این شرکت‌های بزرگ محدود شده و آنها ناچار به تبعیت از تصمیمات و سیاست‌های استانی شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: سایر اقدامات و برنامه‌های تکمیلی این اداره‌کل در هفته دولت و نیز موضوعات مرتبط با روز خبرنگار، طی فرصت‌های آتی به اطلاع مردم و اصحاب رسانه خواهد رسید.