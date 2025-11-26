تغییر مدیریت راهداری کرمانشاه با معرفی سرپرست جدید اداره

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، آئین رسمی تکریم مدیرکل پیشین راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه و معارفه سرپرست جدید این اداره کل با حضور اُروجعلی علیزاده، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تجلیل از تلاش‌ها و خدمات یزدان خسروی در دوره مدیریت خود، علی سلیمی به عنوان سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان معرفی شد.

این آئین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران، مدیران کل دستگاه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌های استان، فرمانده پلیس‌راه، جمعی از مدیران اجرایی و نمایندگان انجمن‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر برگزار شد و حاضران بر اهمیت استمرار خدمات راهداری و ارتقای ایمنی جاده‌ای تأکید کردند.

بر اساس اعلام رسمی، یزدان خسروی طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به سمت سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی این سازمان منصوب شده و مسئولیت جدید خود را در سطح ملی آغاز خواهد کرد.

گفتنی است مسئولان حاضر در این مراسم، ضمن تبریک به مدیر جدید و آرزوی موفقیت برای وی در مأموریت‌های پیش‌رو، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های راهداری، توسعه ایمنی تردد و افزایش کیفیت خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان کرمانشاه تأکید کردند.