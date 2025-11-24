اجتماع باشکوه دختران نوجوان در سوگ حضرت زهرا (س) در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فروغ نیلچی‌زاده، استاد اخلاق با اشاره به مقام والای حضرت زهرا (س)، بر اهمیت «حفظ حیا و عفاف»، «نماز اول وقت» و «ولایت‌پذیری» تأکید و اظهار کرد: دست راست مؤمن، دست بیعت با ولایت امیرالمؤمنین (ع)، امام زمان (عج) و ولی فقیه است و در قیامت نیز با گرفتن نامه عمل از دست راست، مسیر انسان مشخص می‌شود.

این استاد اخلاق با تبیین جایگاه بی‌بدیل حضرت صدیقه طاهره (س) در هویت زن مسلمان اظهار داشت: کامل‌ترین قله هویت زنانه در وجود حضرت زهرا (س) تجسم یافته است؛ دختری که پیامبر (ص) او را ام‌ابی‌ها نامیدند و این عنوان نه به‌عنوان تعارف، بلکه حقیقتی از مقام والای ایشان است.

وی با اشاره به آسیب‌های فرهنگی جوامع غربی و تبدیل شدن زن به عنوان ابزار تبلیغ و کالا، تصریح کرد: حجاب تنها چند تکه پارچه نیست؛ حجاب حریم فکر، نگاه، رفتار و کرامت زن است. دختران باید مراقب باشند که اشتباهات کوچک گاه تا سال‌ها قابل جبران نیست.

نیلچی زاده با بیان تجربه یکی از زنان تازه‌مسلمان درباره تأثیر آیات سوره نور و توجه قرآن به حجاب، ادامه داد: بسیاری از دختران در جهان امروز دچار آسیب می‌شوند نه از روی خواست خود، بلکه، چون حریمی برای حفاظت از خود ندارند، اما غافل از این هستند که حجاب، امنیت و عزت برایشان به همراه می‌آورد.

این استاد اخلاق با اشاره به خطبه فدک گفت: حضرت زهرا (س) فرمودند نماز برای دور کردن انسان از تکبر است. کسی که نماز را سبک می‌شمارد، در عرصه‌های دیگر زندگی نیز دچار لغزش می‌شود.

وی با بیان اینکه «وصیت همه شهدا، پایبندی به ولایت و پاسداری از حجاب» بوده است، گفت: مشاهده بی‌حجابی در برخی خیابان‌ها و حتی اطراف حرم نشان‌دهنده هدف‌گیری دشمن علیه کانون‌های هویتی جامعه است.

نیلچی زاده ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید گمنامی که میزبان این برنامه بود، خطاب به جمعیت اظهار کرد: روز شهادت حضرت زهرا (س)، روز عهد بستن با مادر است؛ عهدی برای دفاع از ولایت، حریم حیا و پاکی.

گفتنی است؛ این مراسم معنوی با حضور بیش از ۴۰۰ دانش آموز نوجوان دوره متوسطه اول، با هدف تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س)، تحکیم هویت دینی نوجوانان و تقویت پیوند عمیق قلبی و معرفتی نسل جدید با بانوی دو عالم برگزار شد.