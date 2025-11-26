https://mehrnews.com/x39Hxs ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ کد خبر 6668823 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مشهد مشهد- مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محله میرزا کوچک خان مشهد با حضور آحاد مردم شهید پرور این شهر برگزار شد. دریافت 9 MB کد خبر 6668823 کپی شد مطالب مرتبط آیین استقبال و وداع با آلاله فاطمی در مسجد صاحبالزمان (عج) چناران بدرقهای از بهشت تا بهشت روایتی از تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید گمنام در مشهد مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در بوستان ملت مشهد تشییع پیکر شهدای گمنام بر دوش خادمان امام رضا(ع) تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در نیشابور مراسم تشییع پیکر پاک شهید گمنام در شهمیرزاد برگزار شد پیکر مطهر شهید گمنام در مهدیشهر تشییع شد اجتماع باشکوه دختران نوجوان در سوگ حضرت زهرا (س) در حرم رضوی برگزار شد برچسبها شهید گمنام مشهد مراسم تشییع
