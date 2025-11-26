  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در مشهد

مشهد- مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محله میرزا کوچک خان مشهد با حضور آحاد مردم شهید پرور این شهر برگزار شد.

