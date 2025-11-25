صادقی: حضرت زهرا (س) با شجاعت مسیر هدایت را تا قیامت تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید صادقی صبح سه شنبه در چهارمین نشست «قرارگاه رسانه‌ای زیست عفیفانه» مشهد اظهار کرد: تمام عمر صدیقه طاهره از تولد تا شهادت، پاسداری از مسیر هدایت الهی بود و با اقدام رسانه‌ای و تبیینی خود، ریشه‌های انحراف را در تاریخ اسلام آشکار ساخت.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده با اشاره به مأموریت حضرت در حفظ مسیر حق پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، افزود: دشمنان پس از سقیفه تلاش کردند حقیقت اسلام را از مسیر ولایت منحرف کنند، اما فاطمه زهرا (س) در کوتاه‌ترین زمان با اقداماتی هوشمندانه، اصیل‌ترین کنش رسانه‌ای تاریخ را رقم زد.

وی با تشریح به‌کارگیری ابزارهای رسانه‌ای در رفتارهای صدیقه طاهره (س) گفت: نخستین اقدام حضرت خطبه‌خوانی در مسجد بود؛ انتخاب مسجدالنبی به‌عنوان رسانه اصلی آن عصر، نشان از درک دقیق فاطمه در تسخیر قلب‌ها و افکار عمومی داشت. وی افزود: حضرت زهرا (س) با رعایت کامل عفاف، پشت پرده و در فضای جدای زن و مرد سخن گفتند، اما چنان آهنگ کلام و عمق مفاهیم را بالا بردند که مسجد سراسر از گریه و تأثر مردم آکنده شد.

صادقی ادامه داد: حضرت با بهره‌گیری از آرایه‌های ادبی، ریتم کلام، تضاد معنایی و ترکیبات آهنگین، خطبه‌ای تولید کرد که امروز نیز می‌توان آن را مدرسه‌ای در فن خطابه و رسانه دانست، بخش‌های آغازین خطبه فدکیه سراسر سپاس و ستایش خدا، در اوج غصه و مظلومیت، نشانه تسلط بر پیام و مدیریت احساسات مخاطب است.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده در ادامه به سایر اقدامات رسانه‌ای حضرت پرداخت و گفت: دومین گام، مراجعه به خانه‌های انصار بود؛ حرکتی برای فعال‌سازی گفتگوهای چهره‌به‌چهره و شکل‌دهی شبکه اجتماعی مؤمنان. سومین اقدام، تحریم سیاسی و رسانه‌ای غاصبان خلافت بود؛ فاطمه زهرا (س) با ردّ هرگونه بیعت، مشروعیت آنان را زدود و آنان را وادار به اعتراف تاریخی کرد که موجبات رسوایی‌شان تا قیامت شد.

وی در تبیین اوج کنش رسانه‌ای صدیقه طاهره (س) گفت: آخرین اقدام حضرت، وصیت‌نامه ایشان بود. وصیتی که نه تنها سند مظلومیت اهل‌بیت شد بلکه غاصبان را تا ابد در محاکمه تاریخ نگاه داشت. دفن شبانه، تشییع پنهان و عدم حضور دشمنان در مراسم، نماد تثبیت پیام فاطمی بود؛ پیامی که اعلام کرد حق، هرگز با باطل آشتی نخواهد کرد.

صادقی با تشویق اعضای قرارگاه به الگوگیری از رویکرد رسانه‌ای فاطمی افزود: امروز رسالت اصحاب رسانه همین است که با رعایت عفاف، حیا و صداقت، پیام حق را به افکار عمومی جهانی برسانند؛ جهانی که نشانه‌های گرایش به اسلام و حجاب در غرب نیز گواه آن است.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کمیته‌های تخصصی در قرارگاه، نشر و توزیع محتواهای فاطمی در فضای حقیقی و مجازی سامان یابد و مشهد مقدس به قطب ملی ترویج سبک زندگی عفیفانه تبدیل شود.