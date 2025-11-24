  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۷

نماز باران در خوی اقامه شد

ارومیه- به دلیل کاهش بارش‌ها و وضعیت فعلی اقلیمی، مردم شهرستان خوی به امامت حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه شهرستان، نماز باران اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز باران بعد از ظهر دوشنبه با حضور پرشور مردم در بقعه شیخ نوایی شهرستان خوی برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن نیایش، از خداوند منان درخواست نزول رحمت الهی و برطرف شدن کمبود آب را داشتند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت دعا و توسل در رفع مشکلات طبیعی، اظهار داشت: برپایی نماز باران علاوه بر جنبه‌های عبادی، نشانه همدلی و وحدت مردم در شرایط سخت است و همگان باید برای حفاظت از منابع آب و محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند.

نمازگزاران پس از پایان مراسم با دعاهای مخصوص، از خداوند طلب رحمت و برکت کردند.

