نماز باران در خوی اقامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز باران بعد از ظهر دوشنبه با حضور پرشور مردم در بقعه شیخ نوایی شهرستان خوی برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن نیایش، از خداوند منان درخواست نزول رحمت الهی و برطرف شدن کمبود آب را داشتند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت دعا و توسل در رفع مشکلات طبیعی، اظهار داشت: برپایی نماز باران علاوه بر جنبه‌های عبادی، نشانه همدلی و وحدت مردم در شرایط سخت است و همگان باید برای حفاظت از منابع آب و محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند.

نمازگزاران پس از پایان مراسم با دعاهای مخصوص، از خداوند طلب رحمت و برکت کردند.