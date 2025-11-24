نماز طلب باران در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در چناران اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه سوم آذر ماه و در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم چناران با حضور در بوستان ملت و در جوار گلزار شهدای گمنام این شهرستان، نماز طلب باران را به جا آوردند.

این مراسم معنوی به امامت حجت‌الاسلام بختیاری اقامه شد و مردم برای نزول رحمت الهی، از خداوند متعال طلب باران کردند.

حجت‌الاسلام بختیاری در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) بر ضرورت توسل به اهل بیت (ع) در سختی‌ها و مشکلات تأکید کرد و گفت: امروز مردم به درگاه الهی توسل جستند تا بارش رحمت الهی شامل حال آنان شود.

این برنامه با قرائت دعا و ذکر و مرثیه سرایی یساقی ذاکر اهل بیت در فضایی معنوی به پایان رسید.