شهادت ۱۰۰۳ فلسطینی به دست اشغالگران در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز حقوقی «بتسلیم» تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، هزار و سه فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده و در حال اجرای پاکسازی قومی در این منطقه است.
این مرکز حقوقی رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی اعلام کرد: اسرائیل در کرانه باختری دست به پاکسازی قومی زده است و هیچ سازوکار داخلی یا خارجی فعالی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
در گزارش این مرکز آمده است، ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳، سیاست سیاست تیراندازی بیضابطه و نامحدود را در کرانه باختری در پیش گرفته و حتی هزاران شهرکنشین را در شهرکهای کرانه باختری مسلح و جذب کرده است.
این گزارش تصریح کرد: شهرکنشینان هر روزه به فلسطینیان در کرانه باختری حمله میکنند و کاملاً از مجازات در امان هستند و با وجود مستندسازی بیشتر حملات شهرکنشینان، مقامات مجری قانون اسرائیل به ندرت تحقیقاتی را در این زمینه آغاز میکنند.
این مرکز حقوقی تاکید کرد: در ۲۱ مورد که شهرکنشینان فلسطینیها را هدف قرار داده اد، هیچ محکومیتی از سوی اسرائیل صادر نشده است.
