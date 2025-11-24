  1. بین الملل
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

شهادت ۱۰۰۳ فلسطینی به دست اشغالگران در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳

مرکز حقوقی«بتسلیم» اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، هزار و سه فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده و در حال اجرای پاک‌سازی قومی در این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مرکز حقوقی «بتسلیم» تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، هزار و سه فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رسانده و در حال اجرای پاک‌سازی قومی در این منطقه است.

این مرکز حقوقی رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی اعلام کرد: اسرائیل در کرانه باختری دست به پاک‌سازی قومی زده است و هیچ سازوکار داخلی یا خارجی فعالی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

در گزارش این مرکز آمده است، ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳، سیاست سیاست تیراندازی بی‌ضابطه و نامحدود را در کرانه باختری در پیش گرفته و حتی هزاران شهرک‌نشین را در شهرک‌های کرانه باختری مسلح و جذب کرده است.

این گزارش تصریح کرد: شهرک‌نشینان هر روزه به فلسطینیان در کرانه باختری حمله می‌کنند و کاملاً از مجازات در امان هستند و با وجود مستندسازی بیشتر حملات شهرک‌نشینان، مقامات مجری قانون اسرائیل به ندرت تحقیقاتی را در این زمینه آغاز می‌کنند.

این مرکز حقوقی تاکید کرد: در ۲۱ مورد که شهرک‌نشینان فلسطینی‌ها را هدف قرار داده اد، هیچ محکومیتی از سوی اسرائیل صادر نشده است.

