به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی علمی صبح دوشنبه در نمایشگاه یادمان یاس کبود روستای فتح آباد شهرستان خبر ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام شامخ اهل‌بیت (ع)، به تبیین جایگاه استراتژیک هیئات در فضای فرهنگی کنونی کشور پرداخت.

ضرورت کار تشکیلاتی و امت‌سازی

وی با تقدیر از مجاهدت‌های فعالان فرهنگی در جنوب کشور، این جلسات را بستر مهمی برای تقویت فضای تبیینی دانست و اظهار داشت: کلید موفقیت در شرایط کنونی، کار جمعی، تیمی و حرکت به سمت «امت‌سازی» بر اساس الگوهای قرآنی و سیره اهل‌بیت (ع) است. اتحاد و همبستگی میان فعالان فرهنگی، لازمه عبور از چالش‌های پیش‌رو است.

هیئات مذهبی؛ سنگر جهاد تبیین

معاون هیئات و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر موضوع «جهاد تبیین» که بیش از ۴۰۰ بار در بیانات ایشان تکرار شده است، گفت: امروز بزرگ‌ترین وظیفه ما جهاد تبیین است. در گذشته روضه‌های فاطمی محدود بود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و ارادت مردم، شاهد حضور گسترده اقشار مختلف در این مراسم هستیم؛ به‌طوری‌که آمارهای رسمی نشان‌دهنده پیوند عمیق بخش قابل‌توجهی از جامعه با هیئات مذهبی است.

جنگ روایت‌ها و درس‌هایی از حوادث گذشته

حجت الاسلام علمی جنگ امروز را جنگی شناختی و رسانه‌ای توصیف کرد و افزود: جنگ فرهنگی و سایبری جاری، از جنگ نظامی بسیار خطرناک‌تر و جدی‌تر است. وی با یادآوری حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، تصریح کرد: در آن حادثه که ناشی از خطای محاسباتی یا احتمالات دیگر بود، شاهد هجمه سنگین رسانه‌ای دشمن و بهره‌برداری آن‌ها از خلأ روایتگری صحیح داخلی بودیم. متأسفانه در آن مقطع، کار تبیینی و رسانه‌ای قوی در داخل صورت نگرفت و این امر اهمیت تسلط بر فضای رسانه را دوچندان می‌کند.

فدک؛ نماد بازپس‌گیری حاکمیت الهی

معاون هیئات و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل سیاسی ماجرای فدک پرداخت و خاطرنشان کرد: مبارزه حضرت زهرا (س) برای فدک، صرفاً برای بازپس‌گیری یک باغ یا اموال مادی نبود؛ بلکه هدف اصلی، احقاق حق ولایت و بازگرداندن حاکمیت اسلامی به مسیر اصلی آن، یعنی ولایت اهل‌بیت (ع) بود.

وی در پایان بر لزوم الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) و آمادگی برای یاری امام زمان (عج) تأکید کرد و ترویج فرهنگ مقاومت و روشنگری حقایق دینی را از اولویت‌های اصلی فعالان این عرصه برشمرد.