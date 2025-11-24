  1. استانها
شهردار شیراز: راه شهدا امروز در خدمت‌رسانی صادقانه به مردم معنا دارد

شیراز- شهردار شیراز با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ عزت و سربلندی ایران، گفت: راه شهدا امروز در خدمت‌رسانی صادقانه به مردم معنا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی عصر دوشنبه در آئین تشییع و خاک‌سپاری پیکر شهید گمنام در کهف الشهدا شهرک زیباشهر شیراز اظهار داشت: سلام بر شهید گمنامی که امروز خانواده‌اش در کنار پیکر مطهرش نیستند، اما شما مردم شیراز با عشق و ایمان، تشییع‌کننده این شهید شدید.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و هفته بسیج، افزود: امروز در سراسر کشور پیکر ۳۰۰ شهید گمنام تشییع می‌شود و ما در نقاطی از شیراز میزبان این عزیزان هستیم.

شهردار شیراز با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ عزت و سربلندی ایران، خاطرنشان کرد: این ایران عزتمند، مدیون جان‌فشانی بیش از ۲۰۰ هزار شهید است و امروز پس از چهل سال، پیکر مطهر این شهیدان به آغوش میهن بازمی‌گردد.

اسدی با بیان اینکه زیباشهر به‌عنوان آرامگاه دائم این شهید گمنام انتخاب شد، تصریح کرد: مردم غیور این منطقه با شور و شعفی وصف‌ناشدنی استقبال کردند که این شهید در میان آن‌ها آرام گیرد.

وی افزود: این مکان، زیارتگاهی خواهد شد برای درخواست حاجات و تجلیل از مقام شامخ شهدا.

شهردار شیراز تصریح کرد: راه شهدا، امروز برای ما خدمت به مردم است و امیدوارم خدمت‌گزاران خوبی باشیم.

