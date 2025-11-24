  1. اقتصاد
خبر خوب روس ها برای شبکه حمل و نقل ایران

رئیس سازمان حمل و نقل دریایی و رودخانه‌ای روسیه اعلام کرد که از سال آینده حمل و نقل کالا از مسیر روسیه-ایران-هند و روسیه-ایران-چین در قالب کریدور شمال به جنوب کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری تاراسنکو، رئیس سازمان حمل و نقل دریایی و رودخانه‌ای روسیه، اعلام کرد که در قالب کریدور شمال به جنوب از سال آینده حمل و نقل کالا بین روسیه با چین و هند از مسیر ایران آغاز می‌شود.

وی گفت: برای آغاز حمل و نقل در مسیرهای روسیه-ایران-هند و روسیه-ایران-چین در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

این مقام روس ادامه داد: در آوریل سال جاری مذاکراتی با مقامات و شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت کشتیرانی دریای خزر برای تکمیل این مسیرهای حمل و نقل انجام شده و دو طرف برای سازماندهی حمل و نقل کانتینری دریایی و حمل و نقل کانتینری ترکیبی و چند وجهی در کریدور شمال به جنوب با یکدیگر به توافق رسیده اند.

در ماه نوامبر سال جاری روسیه و ایران برای ایجاد یک کنسرسیوم مشترک دریایی برای توسعه حمل و نقل بین بنادر ایران و بندر ماخاچکالا به توافق رسیدند.

تاراسنکو همچنین گفت که در مذاکرات با طرف ایرانی در مورد ایجاد یک خط حمل و نقل منظم کانتینری بین بندر ماخاچکالا و بنادر ایران نیز گفتگو شد؛ کنسرسیومی هم که قرار است تشکیل شود به شکلی راهبردی در مسیر توسعه تجارت، حمل و نقل و حمل و نقل چند وجهی در دریای کاسپین قدم بر خواهد داشت.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

