افزایش درآمد گازپروم در ۳ ماه سوم ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت دولتی گازپروم روسیه، روز جمعه (هشتم آذر) اعلام کرد پس از زیان خالص ۵۳ میلیارد روبلی در سال گذشته میلادی ناشی از مالیات یک‌باره، در سه ماه سوم سال جاری میلادی درآمد خالص ۱۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون روبل (معادل ۱.۷۲ میلیارد دلار) را ثبت کرده است.

نتایج مالی این شرکت در حالی با تصمیم دولت روسیه برای کاهش بار مالیاتی تقویت شد که درآمد خالص کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود.

گازپروم پس از آغاز تنش‌ها با اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بازار خط لوله گاز اروپا را که زمانی منبع اصلی درآمد آن بود، از دست داد.

خبرگزاری اینترفکس گزارش داد تحلیلگران انتظار داشتند درآمد خالص به ۲۰۰ میلیارد روبل برسد.

سهام گازپروم پس از انتشار نتایج با ۱.۱۳ درصد افزایش به ۱۲۵ روبل و ۴۶ کوپک در بازار سهام مسکو دادوستد شد.

درآمد گازپروم در این سه‌ماهه به ۲ تریلیون و ۱۸۰ میلیارد روبل رسید که نسبت به ۲ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد روبل سال گذشته کاهش یافته است.

در آمد خالص گازپروم در ۹ ماه سال ۲۰۲۵ میلادی با حدود ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی به یک تریلیون و ۱۲۰ میلیارد روبل رسید.