۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

آیت‌الله حسینی بوشهری: مشکلات نیازمندان شناسایی و دنبال شود

آیت‌الله حسینی بوشهری: مشکلات نیازمندان شناسایی و دنبال شود

بوشهر- نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: شناسایی صحیح مشکلات قشرهای نیازمند و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم بوشهری صبح سه‌شنبه در دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور، اظهار کرد: در صورت بهره‌گیری مناسب مسئولان از این ظرفیت‌ها، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود قابل برطرف شدن است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت سازمان بسیج سازندگی افزود: شناسایی صحیح مشکلات قشرهای نیازمند و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با بیان اینکه سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف اقداماتی ارزشمند انجام داده است، ادامه داد: سپاه پاسداران شجره طیبه‌ای است که به ابتکار امام خمینی (ره) شکل گرفت‌.

وی تاکید کرد: امروز این نهاد منشأ خیر و برکت بوده و در عرصه‌های مختلفی نظیر دفاعی، فرهنگی، عمرانی و خدمت‌رسانی به محرومان فعالیت‌های مهمی و مؤثری انجام داده است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری مساجد را پایگاهی مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی دانست و بر ضرورت ترغیب نسل جوان به حضور در مساجد تأکید و خاطر نشان کرد: یکی از وظایف اصلی ما جذب جوانانی است که دشمن تلاش دارد آنان را از این فضاها دور نگه دارد.

